2 employés du consulat américain et 2 policiers au Nigeria tués par balle dans l’attaque d’un convoi

Deux membres du personnel de l’ambassade des États-Unis au Nigeria ont été tués par balle ainsi que deux policiers voyageant dans un convoi, et trois autres ont été enlevés, a annoncé mardi la police de ce pays instable d’Afrique de l’Ouest.

Le groupe était en mission humanitaire lorsqu’ils ont été attaqués dans la zone de gouvernement local d’Ogbaru dans l’État d’Anambra, l’un des épicentres de violence séparatiste dans la région, a déclaré Tochukwu Ikenga, porte-parole de la police à Anambra.

Ikenga a déclaré qu’aucun citoyen américain n’était du voyage.

« Nous confirmons qu’il y a eu un incident le 16 mai dans l’Etat d’Anambra. Le personnel de Mission Nigeria travaille avec les services de sécurité nigérians pour enquêter », a déclaré un porte-parole du département d’Etat américain. « La sécurité de notre personnel est toujours primordiale et nous prenons de grandes précautions lors de l’organisation de déplacements sur le terrain. Nous n’avons pas d’autres commentaires à faire pour le moment. »

Les détails de l’attaque n’ont pas été divulgués.

Une équipe conjointe des forces de sécurité a été déployée sur les lieux, mais n’est arrivée qu’après la fuite des assaillants avec deux autres policiers et l’un des chauffeurs, a ajouté Ikenga.

« Les voyous ont assassiné deux des membres de la Force mobile de la police et deux membres du personnel du consulat, et ont incendié leurs corps et leurs véhicules », a déclaré Ikenga.

On ne sait pas immédiatement la nature du voyage entrepris par les membres du personnel de l’ambassade américaine à Anambra, ni combien il y avait dans le convoi.

Ikenga a déclaré qu’il était regrettable qu' »un convoi de tels ou de tout apparenté entre dans l’État sans avoir recours à la police de la région ou à toute agence de sécurité ».

L’attaque dans la ville d’Atani, située à 60 km de la capitale de l’État, a encore suscité des inquiétudes quant à la sécurité des résidents et des voyageurs au milieu de la violence séparatiste qui s’est généralisée dans la région du sud-est du Nigéria ces dernières années.

Le Nigeria a connu une série d’attaques meurtrières contre des communautés isolées ces derniers mois.

Mardi, des hommes armés ont attaqué des villages dans la région troublée du centre-nord, tuant 29 personnes et rasant des maisons et des survivants.

Les hommes armés ont pris pour cible trois villages de la zone du gouvernement local de Mangu, dans l’État du Plateau, tard lundi soir, et ont tué plusieurs personnes soit par des coups de feu, soit après avoir incendié leurs maisons, a déclaré un habitant.

En avril, 50 personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes que les autorités estiment liées.

