2 écoles élémentaires catholiques de Lockport deviendront une école régionale pour Lockport et Homer Glen – Shaw Local

L’école catholique St. Dennis et l’école catholique St. Joseph à Lockport deviendront une école à deux campus d’ici l’automne prochain.

L’année scolaire 2023-2024 sera une année de transition pour la nouvelle Académie catholique Saints Dennis et Joseph, a déclaré le diocèse de Joliet.

L’académie servira d’école régionale, régie par un conseil d’administration, pour les régions de Lockport et Homer Glen, a déclaré le diocèse de Joliet.

Les élèves de la maternelle et de la maternelle, et peut-être les élèves de première année selon les inscriptions, fréquenteront le campus Saint-Joseph, a déclaré le diocèse de Joliet. Les autres étudiants fréquenteront le campus de St. Dennis. Mais aucun rebranding n’aura lieu au cours de l’année scolaire 2023-2024, a indiqué le diocèse de Joliet.

Au cours des six prochains mois, un comité « déterminera les besoins en personnel; programme d’études; athlétisme et activités parascolaires; une intégration des traditions scolaires; et une structure financière saine pour l’année universitaire 2023-24 », a déclaré le diocèse de Joliet.

Le comité comprendra «des pasteurs, des directeurs et des présidents de conseils scolaires, ainsi que le Bureau des écoles catholiques et d’autres représentants diocésains», a déclaré le diocèse de Joliet.

Cependant, aucun changement de marque, comme de nouvelles mascottes et uniformes, n’aura lieu dans la nouvelle académie, a déclaré le diocèse de Joliet. Les parents, les étudiants, les professeurs et les pasteurs, ainsi que les dirigeants des paroisses de Homer Glen, contribueront à la nouvelle identité de l’académie d’ici le début de l’année universitaire 2024-25, a déclaré le diocèse de Joliet.

Homer Glen a deux églises catholiques : de Notre Mère du Bon Conseil et de Saint-Bernard. Aucune des deux églises n’a d’école catholique.

Le diocèse avait placé les écoles catholiques St. Dennis et St. Joseph dans «la phase urgente» parce que les inscriptions scolaires étaient statiques ou en déclin, l’entretien de la structure augmentait en coût et en fréquence, et répondre aux besoins en personnel était difficile «au milieu d’une pénurie persistante d’éducateurs à l’échelle nationale». », a déclaré le diocèse de Joliet.

L’évêque Ronald A. Hicks du diocèse de Joliet a décidé de créer une nouvelle école après que son comité de restructuration ciblée l’a recommandé à l’unanimité, a déclaré le diocèse de Joliet.

« Cette décision unanime et conjointe intervient après un processus délibéré impliquant les parents d’enfants fréquentant les deux écoles ; pasteurs, directeurs, professeurs et personnel des deux écoles ; et les commissions scolaires, conseils paroissiaux et conseils des finances paroissiaux respectifs », a déclaré le diocèse de Joliet.

Pour plus d’informations, visitez diocèsedejoliet.org.