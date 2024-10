2 Eagles quittent le match contre les Browns

PHILADELPHIE − Le AiglesL’offensive de départ a été réunie pour les trois jeux avant que l’ailier rapproché Dallas Goedert ne se rende aux vestiaires avec une blessure aux ischio-jambiers.

Mais la situation n’a fait qu’empirer lorsque le demi de coin Darius Slay s’est blessé au genou au troisième quart et que le plaqueur gauche Jordan Mailata s’est blessé à la jambe au quatrième.

Mailata pouvait à peine mettre du poids sur sa jambe lorsqu’on l’a aidé à entrer dans la tente médicale. Il a ensuite été transporté aux vestiaires. Fred Johnson l’a remplacé.

Mailata a été exclu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Slay a également boité jusqu’au vestiaire et a été répertorié comme un retour douteux, avant d’être exclu plus tard dans le quart. Isaiah Rodgers l’a remplacé. Rodgers est parti au quatrième quart sur blessure et a été remplacé par Kelee Ringo.

Goedert est devenu le meilleur receveur des Eagles avec 24 attrapés pour 301 verges.

Le quart-arrière des Eagles, Jalen Hurts, a tenté de lancer à Goedert les 3e et 5e lors de la possession d’ouverture. Mais la sécurité des Browns, Rodney McLeod, a interrompu le jeu le long de la ligne de touche, mais a semblé entrer en collision avec Goedert. Il est entré dans la tente médicale pendant que les Eagles marquaient, puis s’est rendu aux vestiaires.

Grant Calcaterra a pris le relais en tant que meilleur ailier rapproché et a capté des passes de 34 et 20 verges en première mi-temps. Les 54 verges ont éclipsé son sommet en carrière de 40 pour un match de l’ailier rapproché de troisième année.

Les Eagles ont commencé le match avec leur attaque de départ intacte pour la première fois depuis l’ouverture de la saison le 6 septembre. Depuis lors, AJ Brown, DeVonta Smith et Lane Johnson ont tous raté du temps.

Les Browns, quant à eux, ont perdu deux joueurs sur blessure au début, le centre Nick Harris, qui a été éliminé en raison d’une blessure à la cheville, et le demi offensif Jerome Ford.

