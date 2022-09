2 dirigeants sportifs lancent une entreprise pour investir jusqu’à 50 millions de dollars dans des entreprises en démarrage

Deux dirigeants sportifs de longue date lancent une société d’investissement qui, selon eux, soutiendra les startups en capitalisant sur les opportunités croissantes à l’intersection du sport, des médias et du divertissement.

Velocity Capital Management a annoncé mardi qu’il investirait jusqu’à 50 millions de dollars dans des entreprises en démarrage dont la valeur d’entreprise pourrait atteindre 2 milliards de dollars.

L’un des cofondateurs de Velocity est David Abrams, copropriétaire du Crystal Palace de la Premier League anglaise et ancien partenaire de capital-investissement et directeur des investissements de Harris Blitzer Sports & Entertainment, qui possède les Philadelphia 76ers de la NBA et les Devils du New Jersey de la LNH. . L’autre co-fondateur est Arne Reese, qui a récemment occupé le poste de PDG américain de Sportradar, une entreprise de technologie sportive.

La société a clôturé son premier investissement dans Camp NYC, qui crée des expériences de vente au détail basées sur la propriété intellectuelle de divertissements populaires pour enfants, tels que “Mickey & Friends” et “Paw Patrol” de Disney.

“Camp est une entreprise qui recoupe certaines des choses que nous avons examinées en tant qu’entreprise”, a déclaré Abrams.

Les magasins de la société, qui combinent une expérience de magasinage et une expérience interactive, sont situés à New York, y compris son emplacement phare sur la Cinquième Avenue, ainsi qu’au New Jersey, en Californie et au Texas.

Velocity a déclaré avoir reçu des capitaux d’investissement de diverses sources, dont Delaware North, une société privée dont le portefeuille comprend plus de 50 sites de divertissement et de sport, des sites de paris sportifs et les Bruins de Boston de la LNH. Parmi les autres investisseurs figurent Signify Wealth, un conseiller en placement avec des clients de la NFL ; Remington Ellis, une agence de marketing sportif et de talents ; Bolt Ventures, un family office qui investit dans le sport et le divertissement aux États-Unis et en Europe ; et RWN Management, le family office du cofondateur d’Apollo Global Management, Mark Rowan.

Dans une interview, Abrams et Rees ont déclaré avoir décidé de lancer Velocity après avoir observé l’évolution de l’écosystème du sport et des médias dans des domaines tels que la technologie, l’analyse et la propriété intellectuelle.

“Pour l’instant, nous nous concentrons principalement sur les entreprises en phase de croissance”, a déclaré Abrams. “Ce sont des entreprises dans lesquelles nous prendrons probablement un investissement sans contrôle, mais nous voulons jouer un rôle actif en tant que conseiller ou au conseil d’administration.”

Abrams et Rees ont déclaré que leur expérience dans l’investissement et le sport leur avait donné la confiance nécessaire pour faire décoller Velocity.

Avant de rejoindre Harris Blitzer Sports & Entertainment en tant que directeur des investissements en 2018, Abrams a été associé chez Apollo pendant une grande partie de sa carrière. Harris Blitzer – fondé par les professionnels du capital-investissement Josh Harris et David Blitzer – possède également le Prudential Center, l’arène où jouent les Devils, et l’organisation de sports électroniques New Meta Entertainment, entre autres entreprises du monde du sport.

Rees a précédemment guidé Sportradar, une société de données qui travaille avec des paris sportifs, des fédérations sportives et des sociétés de médias, jusqu’à son introduction en bourse en 2021. Son curriculum vitae comprend également des postes à ESPN et à l’Union des associations européennes de football.