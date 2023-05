2 détenus en liberté après s’être évadés de la prison de The Pas : GRC

Deux détenus ayant des antécédents de violence sont en liberté après s’être évadés de prison lundi soir à The Pas, au Manitoba, selon la GRC.

La GRC a reçu un rapport selon lequel trois hommes s’étaient enfuis du centre correctionnel du Pas à 18 h 45, porte-parole, le Sgt. Paul Manaigre a déclaré dans un communiqué de presse.

Ils avaient été vus pour la dernière fois cinq minutes plus tôt et s’étaient évadés de la prison quelques instants plus tard, a déclaré Manaigre.

L’un des détenus a été retrouvé et placé en garde à vue à 20 h 05. Les deux autres, qui, selon la GRC, ne devraient pas être approchés, sont toujours en liberté.

Xander William Tardiff, 19 ans, est décrit comme mesurant cinq pieds 11 pouces et pesant 180 livres. Kelly John Castel, 21 ans, mesure cinq pieds neuf pouces et 135 livres, a indiqué la GRC.

Vers minuit, la police montée a émis une alerte aux résidents de The Pas, Flin Flon et des régions avoisinantes, tandis que la GRC en Saskatchewan a émis un avis similaire aux habitants de Creighton, en Saskatchewan, et des régions avoisinantes après la réception de nouvelles informations, a déclaré Manaigre.

Cette information comprenait une suggestion selon laquelle Tardiff pourrait essayer de nuire à des personnes qu’il connaît, et un rapport d’une éventuelle effraction dans une maison de The Pas, a déclaré Manaigre.

La GRC a déclaré qu’elle conseillait aux habitants de The Pas et de Flin Flon de verrouiller toutes les portes et fenêtres et de signaler immédiatement tout élément suspect à la police.

La police montée a déclaré que des ressources, notamment l’équipe d’intervention d’urgence, les services de chiens policiers et les systèmes d’aéronefs télépilotés, aident à rechercher les hommes. Les habitants de The Pas peuvent s’attendre à une présence policière accrue dans le secteur à mesure que les recherches se poursuivent, a déclaré Manaigre.

Quiconque a vu les hommes ou a des informations sur l’endroit où ils se trouvent est prié d’appeler immédiatement la GRC de The Pas au 204-627-6200.

Le centre correctionnel de Pas, situé au 3 St. E à côté du palais de justice provincial de la ville, a une capacité nominale de 110 hommes et jusqu’à quatre femmes, selon le site Web de la province.

L’établissement comprend une sécurité minimale, moyenne et maximale et dispose d’une unité de détention temporaire pour les jeunes contrevenants.