2 détectives impliqués dans la mort de Breonna Taylor sont licenciés

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Deux autres officiers impliqués dans la fusillade mortelle de Breonna Taylor ont été licenciés – un détective aurait tiré le coup de feu mortel et un autre qui a demandé le mandat de perquisition qui a conduit au raid meurtrier, ont annoncé mercredi les autorités.

L’annonce est intervenue quelques instants après que les responsables de la ville ont déclaré que l’ancien chef de la police d’Atlanta allait bientôt reprendre le service de police de Louisville après des mois de troubles à la suite de la mort de Taylor. Erika Shields a servi à Atlanta pendant 25 ans, dont plus de trois ans en tant que chef. Son mandat a pris fin lorsqu’elle a démissionné en juin après que des officiers d’Atlanta aient tué par balle un homme noir nommé Rayshard Brooks dans un parking de restaurant.

Les détectives Myles Cosgrove, qui a tiré sur Taylor, et Joshua Jaynes, qui a demandé le mandat d’arrêt pour le raid contre la drogue du 13 mars, ont été informés de leurs licenciements mardi. Leur licenciement fait suite à celui de l’agent Brett Hankison, qui a été licencié en septembre après avoir été inculpé par un grand jury pour avoir mis en danger les voisins de Taylor en tirant des balles qui ont traversé sa maison et un appartement adjacent.

Taylor, un technicien médical d’urgence noir de 26 ans, a été tué alors que des agents tentaient de purger un mandat de perquisition sans frapper. Aucun des trois officiers blancs qui ont tiré sur sa maison n’a été inculpé par un grand jury pour sa mort.

Les enquêteurs ont déclaré que Cosgrove avait tiré 16 coups dans l’appartement après que la police ait enfoncé la porte d’entrée et que le petit ami de Taylor leur ait tiré une balle. Les experts fédéraux en balistique ont déclaré qu’ils pensaient que le coup de feu qui a tué Taylor venait de Cosgrove.

Dans la lettre de licenciement de Cosgrove, le chef de la police par intérim, Yvette Gentry, a écrit que le détective avait violé les politiques de recours à la force du département pour avoir tiré 16 coups sans identifier une cible et pour ne pas avoir activé sa caméra corporelle. Gentry a cité les déclarations de Cosgrove aux enquêteurs internes selon lesquelles il a commencé à tirer sur une «masse ténébreuse déformée» après que le petit ami de Taylor ait tiré un seul coup de feu sur des policiers.

«Les coups de feu que vous avez tirés étaient dans trois directions différentes, ce qui indique que vous n’avez pas vérifié une menace ou que vous n’aviez pas d’acquisition d’objectifs», a écrit Gentry.

Jaynes, le détective qui a demandé le mandat pour stupéfiants qui a conduit au raid, a été «mensonger» sur la façon dont il a obtenu des informations sur Taylor dans le mandat, a écrit Gentry. Jaynes n’était pas sur les lieux la nuit où Taylor a été abattu.

Dans un entretien avec les enquêteurs de la police de Louisville en mai, Jaynes a reconnu qu’il n’avait pas personnellement vérifié qu’un suspect de trafic de drogue recevait du courrier à l’appartement de Taylor, même s’il avait déclaré dans un affidavit antérieur qu’il avait. Jaynes a déclaré qu’il s’était plutôt appuyé sur les informations d’un collègue officier.

«Je reconnais que vous avez préparé le mandat de bonne foi», a écrit Gentry dans une lettre à Jaynes. « Cependant, vous n’avez pas informé le juge que vous n’aviez aucun contact avec l’inspecteur postal américain. »

Jaynes et Cosgrove ont été en réaffectation administrative, avec un autre officier qui était au raid, le Sgt. Jonathan Mattingly.

Mattingly a été touché à la jambe par le petit ami de Taylor, qui a déclaré qu’il pensait qu’un intrus était entré par effraction dans la maison. Mattingly a déclaré en octobre qu’il avait l’intention de prendre sa retraite.

En septembre, le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, qui a assumé le rôle de procureur spécial dans l’affaire, a déclaré que Cosgrove et Mattingly n’avaient pas été accusés du meurtre de Taylor parce qu’ils avaient agi pour se protéger. La décision a déçu et mis en colère les manifestants qui réclament justice pour Taylor depuis six mois, et ils ont juré de rester dans les rues jusqu’à ce que tous les agents impliqués soient licenciés ou que quelqu’un soit accusé de son meurtre.

Trois grands jurés se sont depuis manifestés pour dire que Cameron n’avait pas permis au grand jury d’examiner les accusations d’homicide contre les officiers pour la mort de Taylor. S’exprimant de manière anonyme, les jurés ont déclaré qu’ils pensaient qu’ils auraient porté des accusations criminelles contre les policiers s’ils en avaient la possibilité.

Pendant des mois, le nom de Taylor a été un cri de ralliement pour les militants protestant contre les meurtres par la police d’hommes et de femmes noirs. Des musiciens, acteurs, athlètes et politiciens célèbres ont appelé à l’arrestation des officiers.

La confiance entre la police et de nombreux membres de la communauté noire de la ville s’est effritée depuis la mort de Taylor, qui a déclenché le limogeage du chef de longue date de la ville, Steve Conrad. Deux chefs intérimaires, dont Gentry, la première femme noire à diriger le département, ont servi depuis que Conrad a été limogé en juin.

Shields sera la quatrième personne à diriger les forces de police dans la plus grande ville du Kentucky depuis que Taylor a été abattu.

«Je m’engage à commencer mon travail ici en me concentrant sur la reconstruction de la confiance de la communauté, confiance qui, je crois, était déjà en train de s’éroder avant le meurtre de Breonna Taylor», a déclaré Shields. Elle s’est également engagée à lutter contre la violence armée dans la ville, qui a enregistré 173 homicides en 2020.

Shields a déclaré qu’elle était «écœurée» par la fusillade de Brooks et que rester chef à Atlanta aurait constitué une distraction. Aux résidents de Louisville qui pourraient être contrariés par son embauche, Mme Shields a déclaré qu’elle «demanderait simplement aux gens de prendre du recul, de prendre le temps de voir ce que j’ai accompli, ce en quoi je crois et comment j’ai dirigé le département.

Shields commence le travail le 19 janvier.

Un jour plus tôt, un procureur du Wisconsin avait refusé de porter plainte contre un policier blanc qui avait tiré sur un Noir dans le dos en août à Kenosha. La blessure de Jacob Blake, resté paralysé, a également déclenché des manifestations contre la brutalité policière et le racisme. Les autorités ont conclu qu’elles ne pouvaient pas réfuter l’affirmation de l’agent selon laquelle il avait agi en état de légitime défense parce qu’il craignait que Blake ne le poignarde.