2 des 5 techniciens à la bombe hospitalisés après l’explosion d’un entraînement

COLLEGEVILLE, Pennsylvanie (AP) – Deux des cinq techniciens à la bombe blessés dans la détonation d’un engin explosif lors d’un exercice d’entraînement en Pennsylvanie sont restés hospitalisés un jour après l’accident, ont annoncé les autorités.

Le FBI a déclaré que trois adjoints du shérif du comté de Montgomery, un soldat de l’État et un agent spécial du FBI ont été blessés dans l’accident à la prison SCI Phoenix dans le canton de Skippack. La détonation s’est produite peu avant 10 heures jeudi. Certains ont subi des blessures “importantes”, mais il ne semble pas y avoir de blessures mettant leur vie en danger, ont déclaré des responsables.

Le technicien à la bombe du FBI a été soigné et libéré, ont indiqué les autorités fédérales, tandis que le bureau du shérif du comté de Montgomery a déclaré que deux de ses adjoints avaient également été soignés et libérés. L’adjoint du shérif du troisième comté est resté hospitalisé vendredi, et la police d’État a déclaré que le soldat était également resté hospitalisé.

La session de formation était menée par le bureau extérieur du FBI à Philadelphie et les participants comprenaient des représentants de plusieurs agences d’application de la loi d’État, de comté et locales. La cause de l’accident reste sous enquête. Le FBI et la police de l’État de Pennsylvanie mènent l’enquête.

The Associated Press