2 députés de l’Arkansas filmés lors d’une arrestation violente licenciés de leurs emplois

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Deux députés de l’Arkansas qui ont été filmés en train d’arrêter violemment un suspect devant un dépanneur en août ont été licenciés, a déclaré jeudi le shérif du comté de Crawford, Jimmy Damante.

Damante a déclaré à la chaîne de télévision de Fort Smith, KHBS, que les députés Levi White et Zachary King avaient été licenciés, mais n’ont pas précisé la décision. Damante n’a pas immédiatement renvoyé les messages laissés par l’Associated Press.

Un passant a enregistré Thell Riddle, officier de police de White, King et Mulberry, en train d’arrêter Randal Worcester, 27 ans, devant un dépanneur dans la petite ville de Mulberry, à environ 220 kilomètres au nord-ouest de Little Rock, près de la frontière avec l’Oklahoma.

Un avocat des députés n’a pas immédiatement répondu aux messages jeudi après-midi.

Le chef de la police de Mulberry, Shannon Gregory, a déclaré que Riddle était toujours en congé administratif.

La vidéo du spectateur de l’arrestation du 21 août montre l’un des députés donnant à plusieurs reprises des coups de poing et de genou à Worcester dans la tête avant de lui attraper les cheveux et de le plaquer contre le trottoir. Pendant que cela se produisait, un autre officier tenait Worcester au sol, tandis qu’un troisième le mettait à genoux encore et encore.

Damante a déclaré que Worcester était interrogé pour avoir menacé un employé d’un dépanneur dans la petite ville voisine d’Alma. Damante a déclaré que Worcester s’était attaqué à l’un des députés et l’avait frappé à la tête avant l’arrestation. Le député a subi une commotion cérébrale, a déclaré Damante.

White est député du comté de Crawford depuis le 10 janvier. King est député de Crawford depuis le 31 juillet 2019. Avant cela, il a travaillé un an et demi comme geôlier civil pour le comté.

Les trois officiers ont été suspendus après la diffusion de la vidéo d’arrestation sur les réseaux sociaux, et les autorités étatiques et fédérales ont lancé des enquêtes. La police d’État a terminé son enquête le mois dernier et un procureur spécial n’a pas annoncé si les trois personnes feront face à des accusations.

Worcester a déposé une plainte fédérale contre les officiers ainsi que des responsables locaux, affirmant qu’ils avaient violé ses droits constitutionnels.

Un avocat de Worcester a qualifié les licenciements de “pas dans la bonne direction”.

“Ce n’est qu’une étape dans un très long voyage pour obtenir justice pour Randal et honnêtement pour le comté de Crawford dans son ensemble”, a déclaré l’avocat Adam Rose à l’AP.

Worcester a été soigné dans un hôpital puis emprisonné pour coups et blessures au deuxième degré et résistance à l’arrestation. Il a été libéré le lendemain moyennant une caution de 15 000 $. Le procès de Worcester a déclaré qu’il avait des blessures permanentes résultant de l’arrestation qui nécessiteront un traitement médical continu.

