2 décès en Floride liés à des huîtres crues de Louisiane

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un client d’un restaurant de Fort Lauderdale est décédé d’une infection bactérienne après avoir mangé des huîtres crues. Un homme de Pensacola est mort de la même manière ce mois-ci. Les deux cas concernaient des huîtres de Louisiane.

Gary Oreal, qui gère le Rustic Inn, a déclaré au South Florida SunSentinel que l’homme décédé avait travaillé il y a des années dans le restaurant célèbre pour les crabes à l’ail.

“En 60 ans, nous avons servi quelques milliards d’huîtres, et nous n’avons jamais eu personne qui soit tombé malade comme ce type”, a déclaré Oreal.

Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que la bactérie Vibrio ne donne pas à une huître un aspect, une odeur ou un goût différent. L’agence a déclaré qu’environ 80 000 personnes contractent la vibriose aux États-Unis chaque année et qu’environ 100 personnes en meurent.

Des inspecteurs du ministère de la Santé de Floride ont vérifié la cuisine du restaurant et examiné son inventaire d’huîtres le lendemain du jour où l’homme est tombé malade, a déclaré Oreal au journal.

“Nous avons réussi avec brio et nous avons été autorisés à continuer à vendre des huîtres”, a-t-il déclaré, ajoutant que les huîtres actuellement servies provenaient de la Louisiane. “S’il y avait un problème avec le parc à huîtres, nous le saurions parce que d’autres seraient tombés malades.”

Le restaurant dispose d’un panneau avertissant les clients des risques liés à la consommation de crustacés crus.

“Les huîtres sont au sommet de la montagne pour les aliments dangereux à manger”, a déclaré Oreal. « J’en ai mangé toute ma vie et je continuerai. Mais vous vous mettez en danger lorsque vous le faites.

Le ministère de la Santé de Floride indique que 26 personnes ont été infectées par la bactérie et que six d’entre elles sont décédées plus tard après avoir mangé des crustacés crus, y compris des huîtres, jusqu’à présent cette année. En 2021, 10 personnes sont mortes sur 34 personnes malades. En 2020, il y a eu sept décès parmi les 36 qui sont tombés malades.

La semaine dernière, un homme de Pensacola est décédé après avoir contracté la bactérie des huîtres qu’il avait achetées sur un marché, a rapporté le Pensacola News Journal. Cette huître provenait également de Louisiane, ont déclaré des responsables.

Les infections liées à la bactérie sont courantes dans les huîtres et les fruits de mer crus pendant les mois d’été lorsque les températures de l’eau sont plus chaudes, a déclaré au journal le professeur Robert “Wes” Farr de l’Université de Floride occidentale.

“Les infections graves sont rares, mais le risque est toujours là”, a déclaré Farr.

The Associated Press