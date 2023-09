2 décès au Kerala à cause du virus Nipah, le centre envoie une équipe pour obtenir de l’aide

Deux personnes sont décédées des suites du virus Nipah dans le district de Kozhikode, au Kerala, a confirmé aujourd’hui le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya. Le virus a également infecté deux autres personnes dans le même district, a informé le gouvernement du Kerala.

La confirmation du Centre intervient quelques heures après qu’une alerte sanitaire à l’échelle du district a été émise hier après que deux décès « non naturels » ont été signalés dans un hôpital privé.

« Une équipe centrale a été envoyée au Kerala pour faire le point sur la situation et aider le gouvernement de l’État à gérer le virus Nipah », a déclaré M. Mandaviya.

Le premier décès a eu lieu le 30 août et le deuxième lundi, a rapporté l’agence de presse PTI.

« L’infection par le virus Nipah a été confirmée dans le district de Kozhikode. Deux personnes sont mortes des suites d’infections. Sur les quatre personnes dont la salive a été envoyée pour test, deux étaient positives pour Nipah et deux étaient négatives pour Nipah », a déclaré le ministre en chef Pinarayi Vijayan dans un message sur Facebook.

Comment le gouvernement du Kerala se prépare

Le gouvernement du Kerala a mis en place une salle de contrôle à Kozhikode et a conseillé à la population d’utiliser des masques par mesure de précaution.

Plus tôt dans la journée, le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a conseillé à la population de faire preuve de prudence et a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter car ceux qui étaient en contact étroit avec les victimes étaient sous traitement.

« Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Ceux qui ont été en contact avec les deux sont recherchés et soignés. La prudence est la clé pour faire face à la situation. Il est demandé à chacun de coopérer au plan d’action préparé par le département de la santé », a déclaré le chef du département de la santé. » a déclaré le ministre.

Épidémies antérieures au Kerala

Il y a eu une épidémie de virus Nipah dans les districts de Kozhikode et Malappuram en 2018 et plus tard en 2021, un cas de virus Nipah a été signalé à Kozhikode.

Le virus Nipah est causé par des chauves-souris frugivores et est potentiellement mortel pour les humains ainsi que pour les animaux, selon l’Organisation mondiale de la santé ou OMS. Outre les maladies respiratoires, il est également connu pour provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, de la fièvre, des étourdissements et des nausées.