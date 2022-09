2 décennies plus tard, le cerveau autoproclamé du 11 septembre attend son procès

NEW YORK (AP) – Quelques heures avant l’aube du 1er mars 2003, les États-Unis ont remporté leur victoire la plus palpitante à ce jour contre les comploteurs des attentats du 11 septembre – la capture d’un Khalid Shaikh Mohammed échevelé, emporté par des agents du renseignement d’une cachette à Rawalpindi, au Pakistan.

La chasse à l’homme mondiale pour le numéro 3 d’Al-Qaïda a duré 18 mois. Mais la tentative américaine de le traduire en justice, au sens juridique, a pris beaucoup, beaucoup plus de temps. Les critiques disent que c’est devenu l’un des plus grands échecs de la guerre contre le terrorisme.

À l’approche du 21e anniversaire des attentats terroristes de dimanche, Mohammed et quatre autres hommes accusés de crimes liés au 11 septembre siègent toujours dans un centre de détention américain à Guantanamo Bay, leurs procès devant un tribunal militaire étant sans cesse reportés.

Le dernier revers est survenu le mois dernier lorsque les audiences préliminaires prévues pour le début de l’automne ont été annulées. Ce retard n’était qu’une déception de plus pour les proches des quelque 3 000 victimes de l’attaque. Ils ont longtemps espéré qu’un procès mettrait un terme et résoudrait peut-être des questions sans réponse.

“Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer”, a déclaré Gordon Haberman, dont la fille de 25 ans, Andrea, est décédée après qu’un avion détourné s’est écrasé sur le World Trade Center, un étage au-dessus de son bureau.

Il s’est rendu quatre fois à Guantanamo depuis son domicile de West Bend, dans le Wisconsin, pour assister en personne à la procédure judiciaire, pour repartir frustré.

“Il est important pour moi que l’Amérique découvre enfin la vérité sur ce qui s’est passé, comment cela a été fait”, a déclaré Haberman. “Personnellement, je veux que cela soit jugé.”

S’il est reconnu coupable lors d’un procès, Mohammed risque la peine de mort.

Interrogé sur l’affaire, James Connell, avocat de l’un des co-accusés de Mohammed – l’un accusé d’avoir transféré de l’argent aux assaillants du 11 septembre – a confirmé que les deux parties “tentent toujours de parvenir à un accord préalable au procès” qui pourrait encore éviter un procès et se traduisent par des peines moins longues mais tout de même longues.

David Kelley, un ancien avocat américain à New York qui a coprésidé l’enquête nationale du ministère de la Justice sur les attentats, a qualifié les retards et l’absence de poursuites de “terrible tragédie pour les familles des victimes”.

Il a qualifié la tentative de traduire Mohammed en justice devant un tribunal militaire, plutôt que devant le système judiciaire américain ordinaire, “d’un énorme échec” qui était “aussi offensant pour notre Constitution que pour notre État de droit”.

“C’est une énorme tache dans l’histoire du pays”, a-t-il déclaré.

La difficulté à tenir un procès pour Mohammed et d’autres prisonniers de Guantanamo est en partie enracinée dans ce que les États-Unis ont fait de lui après sa capture en 2003.

Mohammed et ses coaccusés ont d’abord été détenus dans des prisons secrètes à l’étranger. Avides d’informations susceptibles de conduire à la capture d’autres personnalités d’Al-Qaida, les agents de la CIA les ont soumis à des techniques d’interrogatoire renforcées qui équivalaient à de la torture, selon des groupes de défense des droits humains. Mohammed a été submergé par l’eau – on lui a fait sentir qu’il se noyait – 183 fois.

Une enquête du Sénat a conclu plus tard que les interrogatoires n’avaient conduit à aucun renseignement précieux. Mais cela a déclenché des litiges préalables au procès sans fin pour savoir si les rapports du FBI sur leurs déclarations peuvent être utilisés contre eux – un processus non soumis aux règles de procès rapides utilisées dans les tribunaux civils.

Les allégations de torture ont fait craindre que les États-Unis n’aient gâché leur chance de faire juger Mohammed par un tribunal civil.

Mais en 2009, l’administration du président Barack Obama a décidé d’essayer, annonçant que Mohammed serait transféré à New York et jugé par un tribunal fédéral de Manhattan.

“L’échec n’est pas une option”, a déclaré Obama.

Mais la ville de New York a hésité au détriment de la sécurité et le déménagement n’a jamais eu lieu. Finalement, il a été annoncé que Mohammed ferait face à un tribunal militaire. Et puis plus d’une douzaine d’années ont passé.

Kelley a déclaré que parler de tribunaux militaires il y a deux décennies avait surpris de nombreux membres de la communauté juridique qui avaient poursuivi avec succès des affaires de terrorisme au cours de la décennie précédente. Le concept d’un tribunal, a-t-il dit, « est sorti de nulle part. Personne ne savait que ça allait arriver.

Le procureur général de l’époque, John Ashcroft, n’était pas favorable aux tribunaux et avait soutenu les poursuites fédérales contre le terrorisme à Manhattan, a-t-il déclaré.

Maintenant, a déclaré Kelley, avec le temps, il sera beaucoup plus difficile de poursuivre Mohammed devant un tribunal, et encore moins une salle d’audience. “Les preuves deviennent obsolètes, les souvenirs des témoins échouent.”

Le passage du temps n’a pas émoussé les souvenirs des familles des victimes ni atténué leur intérêt à témoigner de la justice.

Lucy Fishman, la sœur d’Eddie Bracken, a été tuée au centre commercial. Le New Yorker s’est opposé à la proposition d’Obama de déplacer le procès devant un tribunal fédéral – Mohammed est accusé d’« un acte militaire » et devrait être jugé par l’armée, a-t-il expliqué. Et s’il est quelque peu frustré par les retards, il les comprend.

« Le monde entier nous regarde et se demande : ‘Qu’est-ce qu’ils font après tout ce temps ?’ », a-t-il dit. Mais il se rend compte que le cas est “un processus que le monde voit, qui doit être fait sous un microscope. … C’est aux États-Unis de faire preuve de diligence raisonnable, de s’assurer que tout est bien fait.

« Les rouages ​​de la justice tournent. Ils tournent lentement, mais ils tournent. Et quand le moment sera venu, et que ce sera dit et fait, le monde saura ce qui s’est passé », ajoute-t-il.

Alors que Mohammed s’est attardé à Guantanamo, les États-Unis ont tué le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden lors d’un raid en 2011 et l’adjoint devenu successeur Ayman al-Zawahri lors d’une frappe de drone en août dernier.

Les enquêteurs de la commission militaire de Guantanamo Bay ont déclaré qu’il avait comploté les attentats du 11 septembre pendant trois ans. Ils ont cité un disque dur d’ordinateur saisi lors de son arrestation qui, selon eux, contenait des photographies des 19 pirates de l’air, trois lettres de Ben Laden et des informations sur certains pirates de l’air.

Mohammed, lors de son audience devant le tribunal, a reconnu dans une déclaration écrite qu’il avait juré allégeance à Oussama ben Laden, qu’il faisait partie du conseil d’al-Qaïda et qu’il avait été directeur opérationnel de ben Laden pour l’organisation, la planification, le suivi et l’exécution du complot du 11 septembre « de A à Z ».

Selon la déclaration, il s’est également attribué le mérite de l’attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center ; une tentative d’abattre des avions de ligne américains à l’aide de bombes dissimulées dans des chaussures ; l’attentat à la bombe contre une boîte de nuit en Indonésie ; et des plans pour une deuxième vague d’attaques après les attaques de 2001 visant des monuments comme la Sears Tower à Chicago et l’Empire State Building de Manhattan.

Il a également revendiqué d’autres attentats planifiés, notamment des tentatives d’assassinat contre le président de l’époque, Bill Clinton, en 1994 ou 1995 et un complot d’assassinat contre le pape Jean-Paul II à peu près au même moment, selon le communiqué.

Les près de deux décennies de Mohammed dans les limbes juridiques diffèrent du sort de son neveu, Ramzi Yousef, le cerveau de l’attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993 qui a tué six personnes, blessé 1 000 autres et laissé un cratère dans le parking sous les tours jumelles.

Yousef purge la prison à vie après avoir été reconnu coupable lors de deux procès civils distincts. Il a également été capturé au Pakistan, en 1995, mais a été amené aux États-Unis pour y être jugé.

À l’époque, Yousef avait déclaré que son droit de tuer des gens était comparable à la décision américaine de larguer une bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mohammed a offert une justification similaire, affirmant par l’intermédiaire d’un interprète lors d’une procédure à Guantanamo que tuer des gens était le “langage de toute guerre”.

Bracken s’est rendu à Guantanamo en 2012 pour assister à une audience de Mohammed et de ses coaccusés, et y retournerait probablement si un procès avait lieu.

« Je ne sais pas si je veux y retourner pour ramener toute la douleur et la douleur. Mais si j’ai le droit d’y aller, alors je suppose que j’irais. Ouais. Ma sœur ferait ça pour moi.

“Elle est ce genre de femme”, a-t-il ajouté. Puis il s’est corrigé : “Elle était ce genre de femme.”

Antlfinger signalé de West Bend, Wisconsin. Les écrivains de l’Associated Press Ellen Knickmeyer à Washington et Tom Hays à New York ont ​​contribué à cette histoire.

Larry Neumeister, Jennifer Peltz et Carrie Antlfinger, Associated Press