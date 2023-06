2 cousins ​​ont pris des conseils juridiques avant de tuer leur mère-fille : la police de Delhi

Deux cousins ​​ont été arrêtés pour avoir prétendument tué une femme de 64 ans et sa fille et pillé leurs objets de valeur à Krishna Nagar, dans l’est de Delhi, a annoncé dimanche la police.

Ils ont déclaré que l’accusé avait commis les meurtres dans le cadre de la « Mission Malamal », dans le but ostensible de devenir riche.

Les deux ont été identifiés comme étant Kishan (28 ans) et son cousin Ankit Kumar Singh (25 ans), tous deux originaires du district de Siwan dans le Bihar, a indiqué la police.

Kishan vivait actuellement à Laxmi Nagar, ont-ils ajouté.

Singh est un chanteur et a un groupe de musique. Il composait les paroles et la musique d’un prochain film sur une plateforme over-the-top (OTT), a indiqué la police.

Les corps de Rajrani et de sa fille Ginni Kirar ont été retrouvés dans un état très décomposé et infestés d’asticots à Krishna Nagar le 31 mai, selon la police.

La police a déclaré que l’accusé avait contacté deux avocats pour obtenir des conseils juridiques avant de commettre le crime.

On soupçonne qu’ils ont été influencés par des séries Web où ils ont appris comment fonctionne la police. Cependant, rien de concret ne peut être dit à ce stade car l’affaire fait l’objet d’une enquête, ont-ils déclaré.

Mercredi, une personne a passé un appel PCR à 19h56 concernant une odeur nauséabonde émanant d’un appartement au premier étage d’un immeuble du bloc E de Krishna Nagar, à la suite de quoi une équipe de police s’est précipitée sur place.

Les corps de Rajrani et Kirar ont été retrouvés gisant dans la maison, qui a été saccagée.

Au cours de l’enquête, la police a analysé plus de 200 caméras des voies d’entrée et de sortie des accusés. Les accusés ont été vus entrer dans une maison après avoir commis le crime. La police a fait une descente et a découvert qu’il appartenait au principal accusé, Kishan, a déclaré le sous-commissaire de police (Shahdara) Rohit Meena.

Cependant, Kishan avait appris que les corps des femmes avaient été retrouvés et avait fui la maison, a-t-il ajouté.

Les enregistrements détaillés des appels ont confirmé que les téléphones portables des victimes ainsi que ceux des accusés étaient verrouillés sur la même tour à Lucknow, dans l’Uttar Pradesh, après les meurtres du 25 mai, a indiqué le DCP.

Les accusés ont éteint leurs téléphones portables lorsqu’ils ont appris que la police les poursuivait, a-t-il déclaré.

Ils prévoyaient de fuir vers le Bihar puis vers l’Assam. La police a retrouvé l’emplacement d’Ankit Kumar Singh près de BD Estate, Timarpur, et l’a ensuite arrêté, a déclaré Meena.

Le mouvement de Kishan a été retracé à Lucknow. Il est ensuite venu à Delhi et a été appréhendé dans la région de Kanti Nagar alors qu’il s’apprêtait à se rendre devant le tribunal, a indiqué le DCP.

L’interrogatoire a révélé que Kishan, qui travaillait comme responsable marketing dans une entreprise spécialisée dans le matériel médical, s’était inscrit sur un site Web proposant un service de tutorat en ligne. Il est entré en contact avec Rajrani qui avait besoin d’un tuteur en informatique pour sa fille handicapée, Ginni Kirar, a déclaré Meena.

Kishan a commencé à aller à la maison de Rajrani à partir d’avril pour les frais de scolarité de sa fille et a lentement gagné la confiance des femmes car elles voulaient quitter la région et il les a aidées à chercher une maison à Lajpat Nagar. Ils ont partagé avec lui les détails du compte pour le paiement en ligne et il a découvert qu’ils avaient plus de Rs 50 lakh sur le compte bancaire. Il a fait un plan pour les tuer et garder l’argent, a déclaré le DCP.

Au départ, l’accusé a tenté de transférer de l’argent des comptes bancaires des victimes vers d’autres comptes, mais ils n’ont pas pu le faire car le net banking et le guichet automatique n’étaient pas disponibles sur ces comptes, a indiqué la police.

Par la suite, ils ont prévu de piller la victime et ont nommé leur complot « Mission Malamal » sur WhatsApp le 17 mai.

Pour exécuter la « mission », l’accusé Singh est venu à Delhi depuis l’Assam, où il assistait au mariage de sa sœur, un jour avant l’incident et a fait une réception de la région et acheté des couteaux à Laxmi Nagar, a indiqué la police.

Pendant ce temps, Rajrani cherchait un autre tuteur pour sa fille et Kishan lui présenta Singh. Lorsque Rajrani a accepté, Kishan a envoyé un message à Singh indiquant que « la mission Malalmal est en cours », ont-ils déclaré.

Les victimes avaient installé un système d’écran vidéo dans leur maison et personne n’entrait dans l’endroit sans leur autorisation. Le jour des faits, l’accusé a obtenu une entrée amicale dans la maison vers 21h50. Ils s’attendaient à une énorme somme d’argent et de bijoux dans la maison, a indiqué la police.

L’un des accusés a demandé de l’eau à Ginni et au moment où elle est entrée dans la cuisine, ils ont tranché la gorge de Rajrani avec un couteau, puis ont également attaqué Ginni de la même manière, a indiqué la police.

Le sang a éclaboussé dans la maison et les accusés l’ont nettoyée ainsi qu’eux-mêmes pour enlever les preuves. Ils ont saccagé la maison et se sont échappés avec des objets de valeur, y compris une idole en supposant qu’elle était en or. Singh a changé son T-shirt taché de sang avant de quitter la maison. Ils ont verrouillé la porte de l’extérieur et se sont enfuis vers 23h10, a indiqué la police.

Une vidéo est également apparue dans laquelle on peut voir l’accusé sortir de la maison après avoir commis le crime.

L’accusé a également pris le système d’écran vidéo de la maison de la victime et l’a jeté à Gonda, a indiqué la police, ajoutant que Singh avait également reçu des blessures profondes en commettant le crime.

Les accusés se sont rendus à Lucknow où ils ont de nouveau tenté de transférer l’argent des comptes du défunt mais n’ont pas réussi, a indiqué la police.

Après l’incident, ils ont commencé leur vie normale alors que Kishan planifiait un voyage avec des collègues de bureau et que Singh recommençait à chanter, a indiqué la police.

Singh a proposé plus tôt un coaching de chant dans la région de New Ashok Nagar, ont-ils ajouté.

Il est diplômé en sciences et a enseigné dans de nombreuses écoles du Bihar. Il a perdu son emploi en mars, ont-ils dit.

Deux sacs utilisés dans le crime, deux ordinateurs portables Apple, un ordinateur portable Dell, deux chargeurs, trois iPhones, un sac de Ginni, des vêtements tachés de sang portés par les accusés lors de la commission du crime ont été récupérés sur eux, a indiqué la police.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)