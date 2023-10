Deux personnes ont été abattues samedi vers 2h30 du matin dans un parking de l’université d’État de Worcester, dans le Massachusetts, ont indiqué les autorités. Ni les victimes ni les agresseurs présumés ne sont des étudiants de l’université, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur du comté de Worcester.

Worcester est situé à environ 40 miles à l’ouest de Boston.

Un ordre de mise à l’abri a été mis en place par les responsables de l’université peu après la fusillade, et a été levé peu avant 9h30 ce matin. Il y a toujours une forte présence policière sur le campus.

“Les étudiants ont entendu des coups de feu, puis une ambulance est arrivée et a emmené les deux individus qui ont été abattus”, a déclaré Maureen Stokes, responsable des communications de l’université. “À ce moment-là, la police a sécurisé la zone et a déterminé qu’il n’y avait aucune menace immédiate pour le campus.”

Police de l’État du Massachusetts dit les deux personnes blessées ont été transportées au centre médical UMass. Stokes a déclaré qu’une personne avait été placée en garde à vue, mais jusqu’à présent, elle n’a été qualifiée que de personne intéressante dans l’affaire.

La fusillade s’est produite dans un parking du campus supérieur de l’université, situé entre deux résidences étudiantes, a déclaré Stokes. Le bureau du procureur du comté de Worcester exhorte toute personne possédant des informations, des photos ou des vidéos autour des deux dortoirs étudiants – Wasylean Hall et Sheehan Hall – à les partager avec la police de l’État du Massachusetts, la police universitaire et la police de Worcester.

Stokes a déclaré que certains étudiants avaient déjà soumis des vidéos de la fusillade à la police après avoir entendu des coups de feu venant des dortoirs.

“Au départ, les étudiants étaient simplement informés qu’un incident s’était produit et devaient se réfugier sur place, et je pense que raisonnablement, une personne pourrait penser au pire à cause de ce qui s’est passé dans le Maine au cours des dernières 72 heures”, a déclaré Stokes.

Il y a environ 6 200 étudiants inscrits à la Worcester State University. Il dispose d’un campus ouvert qui n’est ni verrouillé ni fermé.

Tôt samedi matin, l’université a annoncé qu’elle avait annulé les retrouvailles, le week-end familial et tous les événements universitaires prévus samedi. Stokes a déclaré que les responsables de l’université ne savaient pas quel serait le résultat de l’enquête ni combien de temps cela prendrait. Elle a déclaré que l’université ne retirerait pas les annulations car, au moment où les vendeurs seraient installés, elles pourraient chevaucher l’enquête policière.

La police de l’État du Massachusetts, le service de police de l’université d’État de Worcester et le service de police de Worcester continuent d’enquêter sur la fusillade.

“Une fois l’abri mis en place, les étudiants voulaient juste être dehors”, a déclaré Stokes. “Ils discutent avec quelques fonctionnaires présents, des conseillers, et avec les étudiants de la vie résidentielle.”