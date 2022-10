2 coupables d’avoir violé les droits de Floyd de commencer son mandat fédéral

MINNEAPOLIS (AP) – Deux des quatre anciens policiers de Minneapolis qui ont été reconnus coupables d’avoir violé les droits civils de George Floyd lors de la retenue de mai 2020 qui l’a tué devraient commencer à purger leur peine fédérale mardi.

J. Alexander Kueng et Tou Thao doivent se présenter au US Marshals Service mardi matin. Le Bureau des prisons les assignerait généralement à un établissement fédéral, mais les autorités n’ont pas dit publiquement où ils iraient. Ils doivent être jugés pour avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre et l’homicide involontaire coupable plus tard ce mois-ci, et on ne sait pas s’ils resteront près de Minneapolis afin qu’ils puissent être transportés pour être jugés.

Les messages laissés à leurs avocats ainsi qu’à plusieurs organismes chargés de l’application de la loi n’ont pas été renvoyés.

Le Bureau fédéral des prisons a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer d’informations sur Kueng et Thao tant qu’ils n’étaient pas arrivés à destination. Mais dans le cas de leurs coaccusés – les anciens officiers Derek Chauvin et Thomas Lane – une affectation à une prison fédérale a été rendue publique avant que les hommes ne soient mis en garde à vue.

Rien dans les archives publiques n’indique que les peines fédérales de Kueng et Thao aient été retardées.

Kueng, Thao et Lane ont été reconnus coupables plus tôt cette année d’avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux alors que l’homme noir de 46 ans a été coincé sous le genou de Chauvin pendant 9 minutes et demie alors qu’il était menotté et face contre terre dans la rue. Kueng s’est agenouillé sur le dos de Floyd, Lane a tenu ses jambes et Thao a retenu les passants.

Thao et Kueng ont également été reconnus coupables d’un deuxième chef d’accusation pour ne pas être intervenus et arrêter Chauvin pendant le meurtre, qui a été capturé dans une vidéo de spectateur et a déclenché des protestations dans le monde entier dans le cadre d’un jugement sur l’injustice raciale.

En juillet, le juge de district américain Paul Magnuson a condamné Kueng à trois ans de prison et Thao à 3 ans et demi sur les chefs d’accusation fédéraux. Après leur condamnation, on s’est demandé s’ils accepteraient un accord de plaidoyer sur les accusations d’aide et d’encouragement de l’État. Mais ils ont dit au juge du comté de Hennepin Peter Cahill en août qu’ils avaient rejeté les accords de plaidoyer dans l’affaire de l’État.

Leur procès devant l’État commence le 24 octobre avec la sélection du jury ; les déclarations d’ouverture sont prévues pour le 7 novembre.

Lane a évité un procès d’État en plaidant coupable en mai d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. Il a été condamné à trois ans sur la condamnation de l’État et à 2 ans et demi sur la condamnation fédérale. Il purge simultanément les deux peines dans un camp de prisonniers fédéral à faible sécurité à Littleton, dans le Colorado.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable et a été condamné à une peine d’État de 22 ans et demi en 2021. Il a également plaidé coupable à un chef d’accusation fédéral de violation des droits civils de Floyd et a été condamné à 21 ans sur l’accusation fédérale. Il purge ses peines en même temps à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, en Arizona.

___

Retrouvez la couverture complète par AP du meurtre de George Floyd sur : https://apnews.com/hub/death-of-george-floyd

Amy Forliti, Associated Press