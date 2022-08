2 corps retrouvés à l’intérieur d’un véhicule sur le chemin d’un grand incendie en Californie

YREKA, Californie (AP) – Les autorités ont déclaré que deux corps avaient été retrouvés à l’intérieur d’un véhicule brûlé sur le chemin d’un incendie de forêt qui faisait rage dans le nord de la Californie, l’un des nombreux incendies majeurs brûlant dans l’ouest des États-Unis dans des conditions chaudes, sèches et en rafales.

L’incendie de McKinney a explosé à plus de 82 miles carrés (212 km carrés) après avoir éclaté vendredi dans une zone largement inhabitée de la forêt nationale de Klamath, juste au sud de la ligne d’état de l’Oregon, selon un rapport d’incident de dimanche soir. Il s’agit du plus grand incendie de l’année en Californie à ce jour.

Deux corps ont été retrouvés dimanche à l’intérieur du véhicule calciné situé dans une allée résidentielle près de la communauté isolée de Klamath River, en Californie, a annoncé lundi le bureau du shérif du comté de Siskiyou dans un communiqué. Les victimes n’ont pas été immédiatement identifiées.

Les flammes ont incendié des arbres le long de la State Route 96 et ont traversé les collines en vue des maisons dimanche. L’incendie a jeté une étrange teinte orange-brun dans un quartier où se dressait une cheminée en brique entourée de gravats et de véhicules brûlés. Les équipes sur le terrain ont travaillé pour empêcher le feu de se déplacer vers l’est dans la ville d’Yreka, qui abrite 7 500 personnes.

Un deuxième incendie plus petit juste à l’ouest, déclenché par des éclairs secs samedi, a menacé la petite ville de Seiad. Environ 400 structures étaient menacées par les deux incendies de Californie. Les autorités n’ont pas encore confirmé l’étendue des dégâts, affirmant que les évaluations commenceraient lorsqu’il serait possible d’atteindre la zone en toute sécurité.

Un troisième incendie, qui s’est déclaré à l’extrémité sud-ouest de l’incendie de McKinney, a déclenché dimanche des ordres d’évacuation pour environ 500 maisons, a déclaré Courtney Kreider, porte-parole du bureau du shérif du comté de Siskiyou. Le bureau a déclaré que des équipes étaient sur les lieux de l’incendie depuis samedi soir, mais que le lendemain matin, il “est devenu actif et a échappé à sa ligne de confinement”.

Plusieurs personnes du bureau du shérif ont été affectées par des ordres d’évacuation en raison des incendies “et elles se présentent toujours au travail, donc (une) équipe très dévouée”, a-t-elle déclaré. Un député a perdu la maison de son enfance dans un incendie vendredi, a-t-elle déclaré.

Les orages qui ont provoqué des barrages de foudre et menacé de déclencher de nouveaux incendies dans des lits de combustible sec dans le nord de la Californie devraient se déplacer à partir de lundi, ont déclaré les prévisionnistes.

Dans le nord-ouest du Montana, un incendie déclenché dans les prairies près de la ville d’Elmo avait atteint environ 17 miles carrés (44 km carrés) dimanche après avoir pénétré dans la forêt. Les équipages ont travaillé le long des bords de l’incendie et les avions devaient continuer à faire des largages d’eau et de retardateur pour aider à ralentir la progression de l’incendie, a déclaré Sara Rouse, porte-parole de l’équipe interinstitutions affectée à l’incendie. Des températures élevées et des vents erratiques étaient attendus, a-t-elle déclaré.

Une section de l’autoroute 28 entre Hot Springs et Elmo qui avait été fermée a été rouverte et les conducteurs ont été invités à surveiller les incendies et le personnel d’urgence. La visibilité dans la zone était mauvaise, a déclaré Rouse.

Dans l’Idaho, le Moose Fire dans la forêt nationale de Salmon-Challis a brûlé sur plus de 75 miles carrés (196 km carrés) dans des terres boisées près de la ville de Salmon. Il était contenu à 21% dimanche. Pila Malolo, chef de la section des opérations de planification sur l’incendie, a déclaré dans une mise à jour vidéo sur Facebook que les conditions chaudes et sèches devraient persister dimanche. Les responsables ont déclaré qu’ils s’attendaient à une croissance des incendies dans un pays escarpé et accidenté du côté sud de l’incendie.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence samedi alors que l’incendie de McKinney s’intensifiait. La proclamation donne à Newsom plus de flexibilité pour prendre des décisions d’intervention d’urgence et d’effort de rétablissement et accéder à l’aide fédérale.

Les forces de l’ordre californiennes ont frappé aux portes des villes d’Yreka et de Fort Jones pour exhorter les habitants à sortir et à évacuer leur bétail en toute sécurité dans des remorques. Des appels automatisés étaient également envoyés aux lignes téléphoniques terrestres car il y avait des zones sans service de téléphonie cellulaire.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

La Pacific Coast Trail Association a exhorté les randonneurs à se rendre à la ville la plus proche tandis que le US Forest Service a fermé une section de 110 miles (177 km) du sentier du sommet de l’Etna au terrain de camping du mont Ashland dans le sud de l’Oregon.

À Hawaï, l’agence de gestion des urgences du comté de Maui a déclaré qu’un feu de brousse était contenu à 90%, mais qu’un avertissement de drapeau rouge était en vigueur pendant une grande partie de dimanche.

Et dans le nord du Texas, les pompiers ont poursuivi leurs efforts pour contenir l’incendie de Chalk Mountain, âgé de 2 semaines et d’une superficie de 10 1/2 milles carrés (27 1/3 kilomètres carrés). Les équipages signalent maintenant un confinement de 83% de l’incendie qui a détruit 16 maisons et endommagé cinq autres à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Fort Worth. Aucun blessé n’a été signalé.

The Associated Press