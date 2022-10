2 conservateurs accusés d’un stratagème d’appel automatisé canular plaident coupables

CLEVELAND (AP) – Deux agents de droite ont plaidé coupables lundi à Cleveland d’un seul chef d’accusation de fraude dans les télécommunications pour avoir placé des milliers de faux appels automatisés dans l’Ohio qui disaient aux gens qu’ils pourraient être arrêtés ou forcés de se faire vacciner sur la base des informations qu’ils ont soumises dans les votes par correspondance.

Jacob Wohl, 24 ans, d’Irvine, en Californie, et Jack Burkman, 56 ans, d’Arlington, en Virginie, pourraient chacun recevoir un an de prison lorsqu’ils seront condamnés le 29 novembre par un tribunal des plaidoyers communs. Ils ont été inculpés en octobre 2020 de nombreux chefs d’accusation de fraude aux télécommunications et de corruption.

L’avocat de Wohl, Mark Wieczorek, a refusé de commenter le plaidoyer de son client. L’avocat de Burkman, Brian Joslyn, n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique demandant des commentaires.

Les deux hommes ont été accusés d’avoir organisé un service de diffusion vocale pour effectuer environ 85 000 appels automatisés dans des quartiers à prédominance noire de l’Ohio, du Michigan, de New York, de la Pennsylvanie et de l’Illinois à l’approche des élections générales de 2020. Les procureurs ont déclaré que le couple était responsable de 3 500 appels aux résidents de Cleveland et d’East Cleveland.

Le procureur du comté de Cuyahoga, Michael O’Malley, au moment où les deux hommes ont été inculpés, a déclaré qu’ils “avaient clairement enfreint ce droit dans une tentative flagrante de supprimer les votes et de saper l’intégrité de cette élection”.

Les appels ont averti les gens que les informations incluses dans leurs bulletins de vote par la poste pourraient être utilisées par les forces de l’ordre pour exécuter des mandats d’arrêt, pour recouvrer des dettes impayées et conduire au suivi par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour les vaccins obligatoires.

Wohl et Burkman ont une histoire de mise en scène de canulars et de diffusion de faux calomnies contre les démocrates et les fonctionnaires.

L’Associated Press a rapporté en mai 2019 qu’un étudiant de 21 ans du Michigan a déclaré que les hommes l’avaient recruté pour affirmer à tort qu’il avait été violé par le candidat démocrate à l’époque, Pete Buttigieg, et avaient publié le frottis sans la permission de l’étudiant.

Wohl a nié l’accusation, affirmant que l’étudiant l’avait contacté. Burkman a déclaré sur Twitter qu’il pensait que le récit initial de l’étudiant sur l’agression présumée était “exact et vrai”.

Les hommes ont été poursuivis devant un tribunal fédéral de New York et risquent une amende de 5,1 millions de dollars imposée par la Federal Communications Commission. Wohl et Burkman font appel des accusations criminelles déposées contre eux à Detroit résultant d’un faux stratagème similaire d’appels automatisés ciblant les électeurs noirs.

Mark Gillispie, Associated Press