2 conseils imparables pour fidéliser sa clientèle

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, les entreprises redoublent d’imagination pour conserver leurs clients. Voici comment fidéliser efficacement !

Pour une entreprise, l’objectif premier est de trouver de nouveaux clients. Cependant, il faut également penser à la fidélisation des clients existants afin de créer une base solide avec un noyau dur. En effet, comme ils évoluent dans un monde de plus en plus concurrentiel, les acteurs

du marché doivent redoubler d’imagination pour conserver leur clientèle. Voici deux idées qui ne manqueront pas de faire leur effet.

Offrir des récompenses pour que le client se sente privilégié

Le propre de la fidélisation, c’est faire en sorte que le client se sente exceptionnel (c’est d’ailleurs tout l’enjeu de l’expérience client). Pour y arriver, plusieurs possibilités existent, mais aucune n’égale l’offre de récompenses. En effet, lorsqu’un être humain reçoit un cadeau, il sécrète l’hormone du bonheur : la dopamine. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la pratique des récompenses est utilisée dans les secteurs les plus concurrentiels. C’est le cas dans l’iGaming où les acteurs doivent proposer les offres les plus attractives pour fidéliser le consommateur. C’est pour cela que le casino en ligne Jackpot City Canada récompense ses joueurs. Non seulement ils reçoivent un bonus maximal de 1600 dollars canadiens lorqu’ils font leur inscription sur le site, mais ils peuvent ensuite bénéficier d’un programme de fidélité. Celui-ci fait gagner des points que le joueur peut ensuite échanger contre des crédits bonus. Cette pratique est aussi mise en place sur les sites de vêtements, avec H&M par exemple. En proposant des offres et des bonus via l’application des clients, ceux-ci se font plaisir tout en restant fidèles à la marque. Une opportunité de lier fidélisation et capitalisation.

Réaliser des événements avec ses clients les plus fidèles

Les entreprises oublient trop souvent de remercier leurs clients les plus fidèles à travers des petites attentions. Certaines entreprises ont révolutionné l’expérience client en créant des événements réunissant le noyau dur des clients les plus importants. Cela peut passer par des invitations à découvrir l’entreprise de plus près via des portes ouvertes, ou même par des ouvertures en soirée réservées à un nombre restreint de personnes. Cette pratique a été testée par Leroy Merlin et a porté ses fruits. L’enseigne de bricolage, qui ferme ses portes à 20h, a décidé de réouvrir son magasin à ses clients les plus proches de 21h à minuit. L’objectif ? Proposer une expérience conviviale pour faire ses courses tout en discutant avec les vendeurs et en profitant de boissons et d’en-cas. Cette opération a permis de créer une relation particulièrement forte entre Leroy Merlin et ses clients. À l’identique, d’autres magasins de secteurs différents ont créé des événements pour échanger avec les consommateurs. C’est le cas du Carrefour de Quimper qui a invité ses clients à visiter l’intégralité de son hypermarché. Une autre option est l’immersion au sein de l’entreprise, comme l’a fait Leroy Merlin sur YouTube.

Les moyens de fidélisation sont multiples et présentent tous des avantages. Cependant, il est important de trouver des alternatives aux méthodes classiques en proposant des expériences parlantes aux clients. Les récompenses et les événements pour les mettre au cœur de l’action sont des choix très efficaces.