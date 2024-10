2 conseils cliniques utiles pour les dermatologues, avec Eingun James Song, MD

Lors de la 44e conférence annuelle d’automne sur la dermatologie clinique à Las Vegas, le HCPLive L’équipe éditoriale s’est entretenue avec Eingun James Song, MD, médecin-chef associé et directeur de la recherche clinique chez Frontier Dermatology, à propos de son exposé « 20 conseils en 20 minutes ».

Song a spécifiquement donné 4 perles cliniques, dont 2 ont été mises en évidence dans cette partie de son entretien avec le HCPLive équipe. Tout d’abord, il a mentionné une astuce pour le traitement de la pelade lorsqu’un patient n’est pas candidat à un inhibiteur oral de la Janus Kinase (JAK).

« En fait, j’ai partagé le cas d’un patient qui souffrait également de vitiligo généralisé, donc tout son corps était dépigmenté », a expliqué Song. «J’ai donc prévenu un patient que si nous le mettions sous JAK oral pour son cuir chevelu, sa couleur pourrait se repigmenter à nouveau, et ce n’était pas quelque chose qui l’intéressait car il a vécu des années sans aucune couleur de peau. Nous avons dû changer de cap et chercher une autre option de traitement.

L’option, a noté Song, était le DPCP, également connu sous le nom de diphényl cyclopropane. Song a ajouté que cette forme d’immunothérapie de contact peut être utile.

« C’est une vieille méthode, mais c’est une bonne chose, et c’est une forme d’immunothérapie de contact, dans laquelle nous essayons de tromper ou de distraire le système immunitaire pour qu’il ne prête pas attention au cuir chevelu », a-t-il déclaré. « Il prête attention à la dermatite que nous provoquons en appliquant ce produit. »

Song a commenté qu’il commençait à traiter ces patients avec la dose la plus faible, soit 0,01 %, notant qu’il demandait au patient d’en appliquer une petite quantité sur la zone affectée, entre une et trois fois par semaine.

« Ensuite, je vais le décupler toutes les deux semaines, et je leur enverrai simplement une nouvelle ordonnance jusqu’à ce qu’ils arrivent à un point où ils auront une dermatite de bas grade pendant environ 4 à 5 jours, et une fois que nous aurons à ce stade, ils continuent simplement à l’utiliser avec une dose d’entretien de 1 à 3 fois par semaine », a déclaré Song. « Et cela a extraordinairement bien fonctionné pour certains de mes patients les plus récalcitrants, même chez ceux qui n’avaient pas répondu aux inhibiteurs oraux de JAK. »

Song a également été interrogé sur son deuxième conseil, qui dans ce cas concernait des patients atteints de disco lupus érythémateux (DLE) réfractaire.

« Nous avons essayé des immunosuppresseurs traditionnels sur le DLE, qu’il s’agisse du méthotrexate, du mycophénolate, de l’azathioprine, et ces médicaments ont de nombreux effets secondaires et, franchement, ils ne fonctionnent pas très bien non plus », a déclaré Song. «Nous utilisons donc le deucravacitinib, qui est un inhibiteur allostérique de TYK2, comme traitement de prédilection maintenant en tant qu’agent d’épargne de stéroïdes dans

DLE. C’est parce que nous savons qu’il existe des niveaux plus élevés de signalisation de l’interféron de type 1 chez les patients atteints de lupus érythémateux, et que le deucravacitinib bloque TYK2, qui signale également ces cytokines interférentes clés de l’interféron de type 1. »

Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez le segment complet de l’interview publié ci-dessus. Pour en savoir plus sur les conférences, consultez notre dernière couverture de cette conférence ici.

Les citations contenues dans cette description sommaire ont été modifiées pour plus de clarté.