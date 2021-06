2 confidents de Jordan Royal accusés de sédition

Abdullah dirige la Jordanie depuis la mort en 1999 de son père, le roi Hussein, qui a dirigé le pays pendant près d’un demi-siècle. Abdullah a entretenu des relations étroites avec les États-Unis et d’autres dirigeants occidentaux au fil des ans, et la Jordanie a été un allié clé dans la guerre contre le groupe État islamique. Le pays borde Israël, la Cisjordanie occupée, la Syrie, l’Irak et l’Arabie saoudite.