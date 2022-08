2 condamnés pour un complot d’enlèvement du gouverneur du Michigan

Les verdicts de culpabilité interviennent après qu’un jury précédent n’a pas réussi à parvenir à une décision unanime en avril

Un jury a condamné deux hommes pour complot en vue de kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer en 2020, mettant fin à une affaire sensationnelle qui a fait la une des journaux dans tout le pays et a initialement abouti à un nouveau procès.

Adam Fox, 38 ans, et Barry Croft Jr., 46 ans, ont tous deux été reconnus coupables de complot mardi pour leur rôle dans le stratagème d’enlèvement, ainsi que pour avoir tenté d’utiliser un “arme de destruction massive” après que les comploteurs ont tenté d’obtenir un engin explosif avant leur arrestation en 2020.

Les procureurs affirment que l’accusé prévoyait de faire sauter un pont afin de détourner l’attention de la police alors qu’ils enlevaient la gouverneure de sa maison de vacances, bien que leur complot ait été déjoué après qu’au moins 12 informateurs et agents fédéraux se soient infiltrés dans le groupe.

Whitmer, un démocrate, a célébré le résultat plus tard mardi, déclarant « Les verdicts d’aujourd’hui prouvent que la violence et les menaces n’ont pas leur place dans notre politique et ceux qui cherchent à nous diviser seront tenus pour responsables. Ils ne réussiront pas.

Deux autres hommes, Daniel Harris et Brandon Caserta, ont également été précédemment inculpés de complot et d’accusations liées aux armes et aux explosifs, mais ont été acquittés en avril dernier. Le même jury n’a cependant pas pu parvenir à un verdict sur Fox ou Croft, ouvrant la voie à un deuxième procès.

Les co-conspirateurs accusés Kaleb Franks et Ty Garbin, quant à eux, ont plaidé coupables et ont témoigné pour l’accusation. Garbin a été condamné à six ans derrière les barreaux, tandis que Franks attend toujours sa condamnation.

Le groupe aurait été motivé par la colère contre les politiques du gouverneur sur Covid-19 et aurait passé du temps à pratiquer des tactiques militaires ensemble en vue de l’enlèvement, bien que les avocats de la défense aient insisté sur le fait que le complot d’enlèvement était “une absurdité totale” et que le gouverneur était “jamais en danger”.