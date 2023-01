2 condamnés pour empoisonnement au monoxyde de carbone dans une rave norvégienne

Les hommes, qui avaient partiellement plaidé coupable, ont chacun été condamnés à 18 mois de prison pour violation flagrante des lois norvégiennes sur la santé et la sécurité. Ils avaient utilisé des générateurs diesel portables, qui émettaient du monoxyde de carbone, pour alimenter les systèmes d’éclairage et de sonorisation.

La rave, qui a eu lieu le 30 août 2020, a été principalement fréquentée par des personnes dans la vingtaine et la trentaine.

Le tribunal de district d’Oslo a également ordonné au couple, qui n’a pas été identifié, de payer plus de 500 000 couronnes (49 000 dollars) en compensation à deux jeunes hommes qui ont subi des blessures graves après avoir inhalé du monoxyde de carbone, a déclaré l’agence de presse norvégienne NTB.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore produit par la combustion de combustibles à base de carbone, notamment le gaz, le pétrole, le bois et le charbon. Le gaz est nocif car il déplace l’oxygène des globules rouges, ce qui endommage les principaux organes.

L’exposition peut causer des maux de tête, des étourdissements, des nausées, de la toux, des problèmes respiratoires et une irritation des yeux, du nez et de la gorge, et dans certains cas, elle peut être fatale.