2 condamnés à perpétuité dans le meurtre d’adolescents californiens en 2016

WOODLAND, Californie (AP) – Deux hommes reconnus coupables du meurtre d’une paire d’adolescents californiens qui ont disparu il y a six ans ont été condamnés vendredi à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ont annoncé les procureurs.

Chandale Shannon, 25 ans, de Winters, et Jesus Campos, 22 ans, de Woodland ont été condamnés pour l’enlèvement et le meurtre d’adolescents en 2016, dont les corps n’ont jamais été retrouvés malgré des années d’efforts.

« Les crimes étaient mauvais. Les familles ont été terriblement impactées. Et deux garçons sont morts. Je conclus que M. Campos et M. Shannon ont perdu la vie pour vivre dans une société civilisée », a déclaré le juge de la Cour supérieure du comté de Yolo, David Rosenberg, lors de l’audience de détermination de la peine, selon un communiqué du bureau du procureur du comté.

Ils faisaient partie des quatre personnes accusées d’avoir tué Enrique Rios, 16 ans, et son ami, Elijah Moore, 17 ans.

Les procureurs ont déclaré que Moore avait été tué par vengeance après avoir volé 3 onces (85 grammes) de marijuana à trois des accusés.

Rios a été tué par balle par David Froste en octobre 2016 lorsqu’il a refusé d’appeler ou de fournir un emplacement pour Moore, qui a été tué plusieurs semaines plus tard, le 4 novembre, ont déclaré les procureurs.

Moore a été kidnappé alors qu’il quittait un salon de coiffure à Woodland, à 24 kilomètres au nord-ouest de Sacramento.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait été forcé de monter dans le coffre d’une voiture et emmené à Knights Landing sur la rivière Sacramento, où il était lié et s’était vu refuser les moyens d’appeler sa mère et de le libérer. Shannon, Froste et Campos et deux autres hommes l’ont battu à mort avec des branches d’arbres, lui écrasant le crâne.

Son corps a ensuite été placé dans un trou, brûlé et enterré.

Shannon, Campos, David Froste et son frère, Jonathan Froste, ont été arrêtés en 2018. Les autorités ont suivi leurs emplacements et leurs mouvements grâce aux données des téléphones portables et à l’activité des médias sociaux.

David Froste a été reconnu coupable de meurtre en 2018 et purge une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

En mai, Shannon a été reconnue coupable de deux chefs de meurtre au premier degré avec circonstances particulières et d’enlèvement.

Jonathan Froste a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et a témoigné contre les trois autres accusés. Il attend sa condamnation et devrait purger 15 ans à perpétuité dans une prison d’État.

The Associated Press