Le commandant du bataillon Darj Tafah du Hamas, Rafat Abbas, et le commandant du combat et de l’assistance administrative, Tarek Maruf, ont été tués à l’aide d’avions de combat, ajoute le communiqué, ajoutant que l’adjoint de Rafat Abbas, Ebrahim Jedeva, a également été tué. “Le bataillon est considéré comme la brigade la plus importante du Hamas”, a déclaré Tsahal.

L’armée israélienne a déclaré hier qu’elle avait envoyé des chars, des troupes et des bulldozers blindés dans l’enclave lors d’un « raid ciblé » mercredi soir qui a détruit plusieurs sites avant de se retirer.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu – au milieu des appels croissants à modérer la féroce campagne de bombardements – a déclaré qu’Israël avait « fait pleuvoir le feu de l’enfer sur le Hamas » et tué « des milliers de terroristes ». Il a déclaré que son cabinet de guerre et l’armée détermineraient le moment d’une « offensive terrestre » dans le but « d’éliminer le Hamas » et de « ramener nos captifs chez eux ».

La branche armée du Hamas a déclaré que les frappes israéliennes ont tué près de 50 des 222 otages capturés par ses membres lors des attaques. Le Hamas a jusqu’à présent libéré quatre otages. Le groupe palestinien a libéré lundi deux femmes âgées d’Isreli, invoquant des raisons « humanitaires impérieuses », après la médiation du Qatar et de l’Égypte. Leur libération intervient quelques jours après la libération d’une mère et de sa fille américaines.

L’armée américaine a frappé aujourd’hui deux installations dans l’est de la Syrie utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et des groupes affiliés. Les frappes en Syrie font suite à un avertissement direct du président Joe Biden au chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, contre les frappes contre les troupes américaines. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a toutefois cherché à éloigner les frappes syriennes du conflit en cours entre Israël et les militants du Hamas à Gaza.

Les forces américaines ont été attaquées plus d’une douzaine de fois en Irak et en Syrie la semaine dernière par ce que Washington soupçonne d’être des groupes soutenus par l’Iran.

Depuis lors, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 7 000 Palestiniens ont été tués par les bombardements incessants de représailles d’Israël, pour la plupart des civils et beaucoup d’entre eux des enfants.

L’inquiétude internationale s’est accrue au milieu d’un choc croissant face à l’ampleur des souffrances humaines dans le territoire palestinien assiégé, où Israël a coupé la plupart de l’eau, de la nourriture, du carburant et d’autres approvisionnements de base.

Les dirigeants de l’Union européenne ont appelé à “des couloirs et des pauses humanitaires” pour acheminer l’aide vers Gaza, alors que les Nations Unies ont prévenu que “nulle part” du territoire n’est à l’abri des représailles d’Israël aux attaques sanglantes du Hamas.