2 clients d’un hôtel du New Jersey malades de la maladie du légionnaire, selon l’hôtel

Deux clients qui ont récemment séjourné au Renaissance Newark Airport Hotel ont été atteints de la maladie du légionnaire, une maladie grave forme de pneumonie, selon un e-mail envoyé par l’hôtel aux clients récents.

L’e-mail, confirmé par un employé de l’hôtel ayant connaissance du message mercredi matin, avertissait les clients d’être à l’affût des symptômes.

“Les résultats des tests ont révélé la présence de la bactérie Legionella dans des échantillons d’eau prélevés dans le système d’eau de l’hôtel”, indique le courriel, signé par la direction de l’hôtel. “On ne sait pas si l’hôtel est la source des bactéries qui ont rendu ces personnes malades.”

Marriott, propriétaire du Hôtel Renaissance de l’aéroport de Newark, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, mais a déclaré dans l’e-mail que l’enquête était en cours et qu’elle travaillait avec le ministère de la Santé et des Services sociaux de la ville d’Elizabeth et le ministère de la Santé de l’État pour traiter l’eau de l’hôtel.

On ne sait pas combien de clients ont reçu l’avertissement par courrier électronique ni quand les clients tombés malades ont séjourné à l’hôtel. L’e-mail examiné par NJ Advance Media était daté du 30 janvier.

Le ministère de la Santé de l’État et le ministère de la Santé et des Services sociaux d’Elizabeth n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’informations supplémentaires.

New Jersey American Water a confirmé qu’elle fournissait de l’eau à la ville d’Elizabeth dans le cadre d’un contrat d’eau en gros, mais a déclaré ne disposer « d’aucune information spécifique sur ces cas de légionelle ».

“Bien que l’eau potable que nous livrons soit traitée et réponde à toutes les normes et exigences fédérales et étatiques en matière de qualité de l’eau, la qualité de cette eau peut changer une fois qu’elle quitte nos canalisations et pénètre dans les systèmes de plomberie domestiques”, a-t-il déclaré.

Maladie du légionnaire provoque des symptômes tels que fièvre, frissons, toux, essoufflement, douleurs thoraciques, douleurs musculaires et maux de tête. Les symptômes se développent généralement dans les 14 jours et peuvent être traités avec des antibiotiques. Les personnes de plus de 50 ans, en particulier les fumeurs, et celles dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé. La maladie n’est pas transmissible d’une personne à l’autre, mais la bactérie qui cause la maladie se trouve souvent dans la plomberie, les tours de refroidissement et les spas.

L’e-mail de l’hôtel recommandait aux clients de l’hôtel présentant des symptômes apparaissant dans les 14 jours suivant leur séjour à l’hôtel de consulter un médecin.

Lors de la dernière épidémie de légionnaires dans l’État, plus de 40 personnes sont tombées malades entre août et octobre dans les comtés de Middlesex et d’Union, a précédemment déclaré le ministère de la Santé de l’État à NJ Advance Media.

Ces comtés ne verraient normalement que six à huit cas confirmés chaque année sur une période similaire, a indiqué l’agence.

Entre 250 et 375 cas de maladie du légionnaire sont signalés chaque année dans l’État, selon le communiqué.

Spencer Kent, journaliste de NJ Advance Media, a contribué à ce rapport.

Karin Price Mueller peut être atteint à [email protected]. Suivez-la sur X à @KPMueller.