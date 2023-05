2 citoyens français retenus captifs en Iran enfin libres, regagnent Paris

Un citoyen français et un autre détenteur de la double nationalité franco-irlandaise ont été libérés d’une prison iranienne, ont annoncé vendredi les autorités françaises, l’aboutissement d’un effort acharné pour les ramener chez eux.

Benjamin Brière et Bernard Phelan, qui avaient tous deux été détenus dans une prison de Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, se dirigeaient vers Paris, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.

« Enfin libre », a tweeté le président Emmanuel Macron. « C’est un soulagement. »

Colonna s’est entretenue plus tôt vendredi avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, a indiqué un communiqué de son bureau, sans donner plus de détails.

L’agence de presse publique iranienne, IRNA, a déclaré que le ministre français avait remercié l’Iran d’avoir libéré les deux hommes et a qualifié cette décision d’étape efficace de renforcement de la confiance.

Brière, 37 ans, a été arrêtée il y a trois ans, en mai 2020, alors qu’elle était en tournée, pour avoir pris des photos avec un drone dans une zone où les appareils photo étaient interdits et avoir posé des questions sur les réseaux sociaux au sujet des foulards que les femmes sont tenues de porter en Iran.

Il a été reconnu coupable d’espionnage et condamné à huit ans et huit mois de prison, puis aurait été acquitté cette année.

Phelan, 64 ans, qui détient à la fois la nationalité française et irlandaise, a été arrêté il y a sept mois alors qu’il se rendait en Iran pour des activités de conseil pour une agence de voyage, selon le quotidien français Le Parisien.

Il a été arrêté lors des manifestations anti-gouvernementales qui ont commencé à balayer le pays après que Mahsa Amini, 22 ans, qui a été emmenée par la police des mœurs du pays pour avoir porté son hijab trop lâche, est décédée en détention, a rapporté IRNA. Phelan a été condamné à passer plus de six ans en prison.

« Nous ne pouvons pas vous dire à quel point nous sommes soulagés », a déclaré la sœur de Phelan, Caroline, dans un communiqué, notant que son frère avait été détenu pendant plus de 200 jours.

Colonna, s’adressant à ses collègues vendredi lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Stockholm, en Suède, s’est réjouie avec son homologue irlandais, Michael Martin, du retour des prisonniers en liberté.

Martin a déclaré que la libération des deux prisonniers était un effort d’équipe mené « dans des circonstances très difficiles ».

« Ils n’auraient pas dû subir cette épreuve », a-t-il déclaré.

Colonna a déclaré que davantage de travail diplomatique avec Téhéran était nécessaire « parce qu’il y a, malheureusement, trop de personnes détenues sans raison en Iran ». Quatre Français et de nombreux autres citoyens européens restent derrière les barreaux.

Parmi les citoyens français figurent Cécile Kohler, 37 ans, et Chuck Paris, 69 ans, qui ont été arrêtés le 7 mai 2022, après avoir rencontré des enseignants iraniens protestataires et participé à un rassemblement antigouvernemental. La France a identifié les deux comme une responsable du syndicat des enseignants et son partenaire en vacances en Iran.

L’universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en 2019, a été libérée de prison en février. Elle avait été libérée auparavant pour purger une partie de sa peine de cinq ans en résidence surveillée, mais a été condamnée à une réincarcération en janvier 2022.

Elle a été accusée de « propagande contre le système politique de la République islamique » et de « collusion pour porter atteinte à la sécurité nationale ».

Le compagnon d’Abdelkhah, l’universitaire Roland Marchal, a été libéré en 2020, un an après son arrestation lors d’un échange de prisonniers apparent. Sa libération est intervenue quelques heures après que les autorités françaises ont libéré Jalal Ruhollahnejad, a déclaré la télévision d’État iranienne à l’époque.

Le reportage de la télévision iranienne a déclaré que les autorités françaises prévoyaient de livrer Ruhollahnejad aux États-Unis pour son rôle présumé dans la violation des sanctions américaines contre l’Iran. Le diffuseur a déclaré qu’il était en prison en France depuis plus d’un an.

Les libérations occasionnelles d’Européens des prisons iraniennes sont largement considérées comme faisant partie d’une demande de faveurs cynique et délicate.

Les tensions entre l’Iran, la France et d’autres pays européens se sont détériorées au fil du temps à mesure que le stock d’uranium enrichi de l’Iran augmente, aggravé par la répression de Téhéran contre les manifestants antigouvernementaux et anti-hijab.

Le ministre français des Affaires étrangères, s’adressant à la libération de Brière et Phelan, a déclaré que « vous comprendrez que je ne peux pas entrer dans les détails ».