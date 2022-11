2 citoyens américains blessés à Jérusalem lors d’une attaque terroriste meurtrière, selon l’ambassadeur

Deux citoyens américains figuraient parmi les blessés après que deux explosions ont secoué deux arrêts de bus à Jérusalem au plus fort de l’heure de pointe mercredi matin, a confirmé l’ambassadeur des États-Unis en Israël.

Les bombes ont blessé au moins 18 victimes et tué un adolescent canado-israélien dans ce que la police israélienne a qualifié d’attaques par des Palestiniens.

“Malheureusement, je peux maintenant confirmer que deux citoyens américains figuraient parmi les blessés dans les attentats terroristes d’aujourd’hui à Jérusalem”, a déclaré l’ambassadeur. Tom Nides a tweeté. “Alors que nous nous dirigeons vers Thanksgiving, je suis reconnaissant qu’ils se rétablissent. Je prie pour des vacances paisibles aux États-Unis, à Jérusalem ou partout où vous pouvez célébrer.”

La première explosion s’est produite juste après 7 heures du matin, heure locale, dans une gare routière bondée. La police israélienne soupçonne qu’un sac contenant des explosifs a explosé à distance.

LA MAISON BLANCHE CONDAMNE LES ATTENTATS TERRORISTES À JÉRUSALEM ET DÉPLORE LA PERTE DE VIE

Le second s’est déclenché environ une demi-heure plus tard à Ramot, un village du nord de la ville. Selon la police, une personne est décédée des suites de ses blessures et au moins trois ont été grièvement blessées dans les explosions.

La police, qui recherchait les assaillants présumés, a déclaré que leurs premières découvertes montraient que des engins explosifs chargés d’éclats d’obus avaient été placés sur les deux sites. La police a déclaré avoir déployé des agents supplémentaires dans la ville à la suite des explosions.

La victime décédée a été identifiée comme étant Aryeh Schupak, 15 ans, qui se dirigeait vers un séminaire juif lorsque l’explosion s’est déclenchée, selon un avis annonçant sa mort. Schupak était également citoyen canadien, selon l’ambassadrice du Canada en Israël, Lisa Stadelbauer.

Le Premier ministre israélien sortant, Yair Lapid, a déclaré qu’Israël traquerait les assaillants.

“Ils peuvent courir, ils peuvent se cacher – cela ne les aidera pas”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous les punirons dans toute la mesure de la loi.”

Ronn Blitzer de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.