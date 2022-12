2 chiens morts, les propriétaires hospitalisés après l’incendie d’une maison à Vernon

Deux chiens sont morts dans l’incendie d’une maison sur Star Road à Vernon.

Le chef des pompiers, Bill Wacey, a également déclaré que les propriétaires avaient été transportés à l’hôpital.

Il a dit que la maison était enfumée lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux.

Il a déclaré que les pompiers avaient traîné les deux gros chiens hors de la résidence et tenté de les réanimer avec de la RCR et de l’oxygène, mais en vain.

Il a dit que la maison avait subi d’importants dégâts de fumée.

Les pompiers, l’ambulance et la police ont été dépêchés sur l’incendie de la maison vers 16 h 30 le 14 décembre.

L’incendie a été éteint mais Star Rd. reste fermé pendant que la GRC continue d’enquêter sur l’incendie.

Vernon Morning Star a un journaliste sur les lieux et cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

