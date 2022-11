2 chiens à Haida Gwaii malades après avoir mangé de la viande de baleine à bosse en décomposition

Deux chiens sont gravement malades après avoir mangé de la viande d’une carcasse de baleine à bosse en décomposition, qui a été repérée pour la première fois à Masset Inlet le 5 novembre, a déclaré Pêches et Océans Canada (MPO) le 16 novembre.

On pense que les animaux de compagnie ont le botulisme en mangeant le mammifère marin, a déclaré l’agent des pêches du MPO, Chase Edwards.

Larenia Woode est l’une des propriétaires de chiens. Son chien a mangé de la viande de baleine samedi dernier, le 12 novembre. Au matin du 15 novembre, elle a dit que son chien ne pouvait pas lever la tête ni remuer la queue. Il y a eu une certaine amélioration et elle a pu lever la tête le 16 novembre, mais le vétérinaire a averti qu’elle n’était pas encore hors de danger.

“Il n’y a pas de remède contre le botulisme”, a déclaré Woode. Tout ce que le vétérinaire peut faire, c’est administrer une intraveineuse.

Le MPO a sécurisé la baleine à bosse morte sur une plage juste au sud de Masset afin de procéder à une autopsie le 9 novembre.

Pendant que le corps de l’animal se trouve dans un endroit accessible au public, le MPO avertit le public de ne pas manipuler de carcasses mortes et de ne pas laisser d’animaux s’en approcher car il est en train de se putréfier.

“Gardez vos chiens en laisse si vous descendez et regardez la baleine, ou laissez-les peut-être dans le camion”, a déclaré Edwards.

En plus des problèmes de botulisme, la viande et la graisse de mammifères marins peuvent contenir des niveaux élevés de toxines et de métaux lourds, a déclaré le MPO.

Tout membre du public qui a ingéré de la viande ou dont un animal a ingéré de la viande de baleine à bosse est prié d’appeler les agents des pêches de Haida Gwaii au 250-559-8532 à Daajing Giids ou au 250-626-3316 à Masset.

Les résultats préliminaires de l’autopsie de cette baleine montrent qu’elle a subi un traumatisme contondant, suggérant qu’elle a peut-être été heurtée par un navire. Cependant, la cause réelle du décès ne peut être conclue tant que les résultats complets ne sont pas revenus, a déclaré un porte-parole du MPO dans un courriel au Médias de la presse noire.

Plus récemment, une deuxième baleine à bosse morte a été repérée sur les rives d’East Beach dans le parc provincial Naikoon à Haida Gwaii. Le corps de cette baleine était plus détérioré que le premier mais encore assez intact, a déclaré Edwards.

Cette nouvelle baleine morte est la quatrième baleine à bosse morte vue dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique en moins d’un mois, a déclaré Jackie Hildering, chercheuse sur les baleines à bosse à la Marine Education and Research Society.

Une autopsie partielle a été effectuée le 15 novembre, qui comprenait le prélèvement d’échantillons de graisse et de fanons ainsi qu’un certain nombre de mesures. Ces échantillons ainsi que ceux de la première nécropsie ont été envoyés à Vancouver pour analyse.

Le MPO encourage le public à appeler la ligne directe de signalement d’incidents avec des mammifères marins au 1-800-465-4336 pour signaler toute observation de baleines mortes, blessées ou en détresse.

Kaitlyn Bailey | Journaliste de l’Initiative locale de journalisme