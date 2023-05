2 chevaux meurent des suites de blessures à Churchill Downs, ce qui porte le total à 12 au domicile du Kentucky Derby

Deux chevaux sont morts au cours des deux derniers jours à la suite de blessures à Churchill Downs, les 11e et 12e décès au cours du mois dernier au domicile du Kentucky Derby.

La jument Kimberley Dream a été euthanasiée après avoir subi une rupture du ligament sésamodien distal de sa patte avant lors de la première course de samedi. Lost in Limbo a été euthanasié à la suite d’une blessure similaire juste avant la ligne d’arrivée de la septième course de vendredi.

La piste a déclaré dans un communiqué que les deux blessures étaient « inopérables et irrécupérables ».

Alors que les membres de l’équipe pleurent la perte des animaux, ajoute le communiqué, la piste s’efforce de déterminer la cause et les investissements appropriés pour minimiser les risques pour le sport et ses biens.

« Nous n’acceptons pas cela comme convenable ou tolérable et partageons les frustrations du public, et dans certains cas, les questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponses », ajoute le communiqué. « Nous avons travaillé rigoureusement depuis l’ouverture de la compétition pour comprendre ce qui a conduit à ce pic et nous n’avons pas encore trouvé de modèle discernable concluant alors que nous attendons les résultats des enquêtes en cours sur ces blessures et ces décès. »

En outre, le rapport d’un steward du Kentucky du 13 mai énumère la mort non signalée auparavant de Bosque Redondo après avoir terminé 10e de la septième course. Le rapport n’indiquait pas la blessure, mais le poulain a été transporté à Lexington pour observation et finalement abattu après un mauvais pronostic de récupération.

La déclaration de Churchill Downs a déclaré qu’il avait chargé l’expert en surface Mick Peterson d’effectuer des tests supplémentaires sur la piste et que les données ne soulevaient aucune inquiétude. Les données sont cohérentes avec les mesures antérieures de Churchill Downs ou d’autres pistes, ajoute le communiqué.

Une étude épidémiologique avec le Jockey Club examine chaque cheval pour déterminer des schémas non détectés non identifiés auparavant, ajoute le communiqué.

« Nous sommes troublés par cette récente série de décès », indique le communiqué. « C’est extrêmement incompatible avec les résultats que nous avons connus au fil des ans, avec la réputation que nous avons développée au fil des décennies et avec les attentes que nous nous fixons et que nous devons à nos fans. Nous nous engageons à faire ce travail important et à informer le public avec nos développements. »

7 ans avec 35 départs chacun

Kimberley Dream et Lost in Limbo étaient tous deux des éleveurs du Kentucky âgés de 7 ans avec au moins 35 départs chacun.

Entraînée par Freddie Winston, Kimberley Dream effectuait son 61e départ dans la course à réclamer de 1 1/16e de mille. Le jockey Jesus Castanon l’a tirée en passant la 3/16e pôle et elle a été évacuée, selon les notes du tableau de course d’Equibase.

Perdu dans les limbes, un hongre entraîné par Michael Lauer, s’est effondré dans le 1/16e final et a jeté le jockey Ricardo Santana Jr., selon le tableau des courses. Il a été évacué.

Les notes ajoutaient que Lost in Limbo avait laissé tomber son cavalier avant la course à réclamer de six stades et s’était échappé avant d’être rassemblé par un cavalier. Il a été remonté sans incident et a subi le contact des chevaux des deux côtés au départ du poteau n ° 4, indique le tableau.

Kimberley Dream a été sans victoire en quatre départs cette année. Elle a eu sept victoires, huit secondes et six tiers avec 174 372 $ de gains. Lost in Limbo a obtenu les deux tiers en quatre départs cette année et cinq en carrière, ainsi que cinq victoires et trois secondes. Il a gagné 225 996 $ à vie.

Sept chevaux sont morts à Churchill Downs à la suite de blessures à l’entraînement ou en course au cours de la semaine précédant le 149e Derby du Kentucky le 6 mai, en commençant par le qualificatif Wild On Ice le 27 avril. 14 et 20 mai.