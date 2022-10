2 chercheurs sud-américains assassinés dans le Missouri

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Les détectives des homicides et des incendies criminels du Missouri enquêtent sur la mort de deux chercheurs sud-américains dont les corps ont été retrouvés après un incendie d’appartement le week-end près du centre de recherche biomédicale de Kansas City où ils travaillaient.

La police de Kansas City a identifié les victimes comme étant Camila Behrensen, 24 ans, de Buenos Aires, Argentine, et Pablo Guzmán Palma, 25 ans, de Santiago, Chili.

L’Institut Stowers pour la recherche médicale a déclaré dans un tweeter mardi que Behrensen et Palma y étaient chercheurs prédoctoraux.

“Nos plus sincères condoléances vont à leurs familles”, indique le tweet. “Pendant cette période difficile, et surtout, par respect pour les deux familles, nous voulons honorer et nous souvenir de la joie, de l’optimisme et du travail exceptionnel que ces deux individus ont incarnés et de tout ce qu’ils ont accompli.”

Behrensen et Palma souffraient de ce que la police a décrit comme un “traumatisme apparent” lorsque les pompiers ont répondu samedi et ont éteint l’incendie. Tous deux ont été déclarés morts sur les lieux.

La police a publié peu de détails, mais a déclaré qu’il y avait une récompense de 25 000 $ pour les informations menant à une arrestation. Ils ont demandé mardi l’aide de toute personne disposant d’une vidéo de surveillance.

The Associated Press