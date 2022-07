2 Chainz, Yo Gotti et CMG The Label brillent à l’anniversaire d’Atlanta 2022

UN AUTRE

Hot 107.9 Atlanta’s Birthday Bash a poursuivi son règne en tant que premier concert d’été du sud-est avec un autre spectacle animé par des stars mettant en vedette des performances de 2 chaînes, Yo Gotti et CMG Le Label (Moneybagg Yo, HNE Gee, Gros Boogie, GloRilla, Mozy), Sanatana coquine, Battre le roi, Mèche Nardo, Jacqueset beaucoup plus.

L’événement le plus animé de la ville a attiré des milliers de personnes au stade Center Parc pour un spectacle passionnant où des légendes locales comme Les enfants riches, Trinité-James, Roscoe Dashet J. L’argent ont prouvé qu’ils l’avaient toujours lors de l’ensemble futuriste qui plaisait à la foule.

Nous avons également apprécié les performances des stars émergentes Santana coquineNardo Wick, SleazyWorld Aller, NLE Choppa, Omerette, Hunxho, Kaliet GloRilla qui a envoyé la foule dans une frénésie lorsque Yo Gotti l’a amenée pour interpréter le single à succès (et la chanson de l’été) ‘FNF (Let’s Go).’

Cela vient après qu’elle ait signé avec la colossale empreinte CMG de Yo Gotti et qu’elle ait offert 500 000 $ en espèces.

“GloRilla est une star née – elle a un son et une approche différents qui sont nécessaires dans le hip-hop en ce moment”, a déclaré Gotti. “C’est l’une des ascensions les plus rapides que j’ai vues dans ma carrière parce qu’elle n’a chuté que fin avril et maintenant elle a les disques culturels les plus chauds de la musique. Glo a faim de succès et est déterminé à gagner. Nous sommes impatients de la voir grandir en tant qu’artiste et atteindre son plein potentiel.

Depuis avril, elle est la nana la plus chaude du jeu qui a déclenché le #FNFChallenge viral sur TikTok tandis que son premier clip vidéo a généré plus de 22 millions de vues (et ça continue).

“J’ai mis des années de travail acharné pour en arriver là et j’ai la chance de signer avec le label le plus en vogue de la musique avec CMG”, a déclaré GloRilla. “J’ai manifesté ce moment et j’ai fait confiance à mon talent même lorsque les autres ne l’ont pas fait. Je suis reconnaissant à Gotti d’avoir cru en moi et je ne lâcherai rien. Croyez que j’ai plus de chaleur en route.

Pour plus de performances et d’interviews de Birthday Bash ’22, cliquez sur iciet profitez de quelques-uns des meilleurs clichés de l’événement ci-dessous :