2 Chainz fête son anniversaire avec le festival groovy ‘Luv Me Sum U’

Toni l’a encore fait !

2 chaînes était de retour avec les manigances à base de fleurs – cette fois, avec son festival “Luv Me Sum U” titré par les légendaires Isley Brothers qui ont fourni des grooves soyeux dans un pays des merveilles avec des étourdissants aux yeux étoilés et des étoiles brillantes.

Imaginez que THE ISLEYS se produise à votre fête d’anniversaire. LÉGENDAIRE.

Le spectaculaire froid de pierre a fait ressortir des dames foxy et des amis célèbres, y compris Imane Shumpert, Dwight Howard, Lou Williams, Lil Duval, DJ Duffey, Jhonni Blazeet plus pour les anciens mais les goodies, les fros parfaitement gonflés, l’art aux couleurs éclaboussées et un marché noir.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Organisé par une extravagante événementielle Hannah Kang et son équipe MBP Events, l’événement animé était une suite appropriée au spectacle étoilé de l’année dernière qui a fait ressortir Kandi Burrus, Régine Carter, Toya JohnsonDwight Howard, Amoureux d’Ed, Difficultéet bien d’autres qui ont vécu une expérience plus cool que cool.

Comment elle a organisé cet événement juste après avoir en quelque sorte disputé des lions, des tigres, des zèbres, des chameaux et des sirènes pour Jeune voyounous ne savons toujours pas, mais elle a prouvé, une fois de plus, qu’elle est la meilleure du secteur.

En plus d’élever le bar à thème et de sortir des bangers, le rappeur devenu magnat étend son empire avec de nouveaux restaurants et un partenariat naissant avec Krystal.