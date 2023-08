"2 cas d’agression sexuelle distincts à l’hôtel ne peuvent pas être une coïncidence": Corps des Femmes

La Commission de Delhi pour les femmes a informé samedi la police de Delhi de deux incidents distincts d’agression sexuelle impliquant deux filles mineures dans le même hôtel de Delhi et a demandé des détails sur les mesures prises contre l’hôtel, selon un communiqué officiel.

Selon le communiqué, la Commission a récemment reçu des cas d’agression sexuelle sur deux filles mineures dans un hôtel de Delhi.

La Commission a déclaré avoir été informée que deux personnes, lors de deux incidents distincts, auraient agressé sexuellement à plusieurs reprises deux jeunes filles de 15 ans dans un hôtel de Delhi.

Le président du DCW, Swati Maliwal, a déclaré : « Nous avons reçu deux cas distincts d’agression sexuelle sur des mineurs dans un hôtel. Cela ne peut pas être une coïncidence, des mesures doivent être prises contre le propriétaire/gérant de l’hôtel. Dans le passé également, des cas d’agressions sexuelles sur des mineurs se sont produits à Delhi. Nous enquêtons sur les directives émises par la police de Delhi concernant la réservation/le séjour de mineurs dans les hôtels et pour assurer leur sécurité.

Dans ces deux cas, des FIR ont été enregistrés au poste de police de Jagatpuri. Dans le passé également, plusieurs cas ont été signalés dans lesquels de nombreuses filles mineures auraient été agressées sexuellement par des accusés dans des hôtels.

À cet égard, le président du DCW, Swati Maliwal, a adressé un avis à la police de Delhi demandant que des mesures soient prises à ce sujet.

La Commission a demandé les détails des mesures prises contre l’hôtel. Elle a également demandé si le gérant/propriétaire de l’hôtel avait été arrêté ou non et a demandé des détails sur l’association d’un éventuel agrégateur avec l’hôtel.

DCW a également demandé des détails sur les FIR dans lesquels des femmes et des filles mineures ont été agressées sexuellement dans des hôtels et l’état actuel des affaires et a demandé que des mesures soient prises par la police de Delhi contre les hôtels, où des cas d’agression sexuelle sur des mineures ont été signalés.

Selon le communiqué officiel, la Commission a demandé les détails de toutes les règles/directives émises par la police de Delhi concernant la réservation/le séjour de mineurs dans les hôtels. Il a également demandé des détails sur les mesures prises par la police de Delhi pour assurer la sécurité des femmes et des filles mineures dans les hôtels/maisons d’hôtes.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)