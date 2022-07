2 candidats à la direction du Royaume-Uni face à un débat télévisé en tête-à-tête

LONDRES (AP) – Les deux candidats en lice pour être le prochain Premier ministre britannique s’affronteront lors d’un débat télévisé lundi, après avoir tous deux cherché à courtiser la base de droite du Parti conservateur en soutenant un plan controversé visant à expulser certains demandeurs d’asile vers le Rwanda.

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak se battent pour succéder au discrédité Boris Johnson à la tête du parti au pouvoir britannique. Ils ont été choisis par les législateurs conservateurs parmi un groupe initial de 11 candidats comme finalistes pour remplacer Johnson, qui a démissionné de son poste de chef du parti le 7 juillet après des mois de scandales éthiques qui ont déclenché un exode massif de ministres de son gouvernement.

Le gagnant deviendra automatiquement Premier ministre, gouvernant un pays de 67 millions d’habitants, mais sera choisi par environ 180 000 membres du Parti conservateur. Ils voteront au cours de l’été et le résultat sera annoncé le 5 septembre. Johnson reste Premier ministre par intérim jusqu’à ce que son successeur soit choisi.

Truss, 46 et 42 ans, Sunak a courtisé les conservateurs en doublant les politiques censées plaire à la base conservatrice. Les deux soutiennent un accord controversé conclu par le gouvernement Johnson avec le Rwanda pour envoyer des migrants qui arrivent en Grande-Bretagne dans de petits bateaux pour un aller simple vers la nation d’Afrique de l’Est. Les déportés seraient autorisés à demander l’asile au Rwanda, pas au Royaume-Uni

Le gouvernement affirme que la politique dissuadera les trafiquants d’êtres humains d’envoyer des migrants dans des voyages dangereux à travers la Manche. Les opposants politiques, les organisations de défense des droits humains et même quelques législateurs conservateurs disent que c’est immoral, illégal et un gaspillage de l’argent des contribuables.

Le premier vol d’expulsion prévu a été bloqué après des décisions de justice le mois dernier, et toute la politique est maintenant contestée devant les tribunaux britanniques.

Dimanche, Sunak a déclaré qu'”aucune option ne devrait être écartée” malgré les questions sur la légalité et la moralité de la politique. Truss a déclaré qu’elle était “déterminée” à mener à bien le plan rwandais et a évoqué la possibilité de l’étendre à d’autres pays.

Truss a également déclaré qu’elle augmenterait la taille de la UK Border Force, tandis que Sunak a suggéré de loger les demandeurs d’asile sur des bateaux de croisière.

Les politiques radicales comme le plan rwandais sont moins populaires auprès des électeurs dans leur ensemble que des conservateurs, mais l’électorat britannique n’aura pas son mot à dire sur le gouvernement avant les prochaines élections nationales, prévues d’ici la fin de 2024.

Truss et Sunak se sont déjà affrontés sur la politique économique, Truss promettant des réductions d’impôts immédiates et Sunak – qui a guidé l’économie britannique pendant la pandémie de coronavirus – affirmant qu’il maîtrisera l’inflation avant de réduire les impôts. Il dit qu’emprunter davantage pour réduire les impôts serait “immoral”.

L’élection à la direction se déroule pendant une crise du coût de la vie provoquée par la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, en partie à cause de la guerre en Ukraine. Alors que de nombreux pays connaissent des turbulences économiques, en Grande-Bretagne, cela est aggravé par le départ du pays de l’Union européenne, ce qui a compliqué les relations de voyage et d’affaires avec le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni.

Sunak et Truss sont tous deux de fervents partisans du Brexit, qui était la politique phare du gouvernement Johnson.

Mais les deux se sont disputés sur des sujets tels que la politique envers la Chine, les alliés de Truss accusant Sunak de changer sa position sur les relations avec Pékin. Sunak dit que la Chine représente la “plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne”, et dit que s’il était élu, il fermerait les 30 instituts Confucius en Grande-Bretagne. Financés par le gouvernement chinois, les instituts enseignent la langue et la culture chinoises, mais ont été accusés de diffuser de la propagande pro-Pékin.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith, un critique de longue date de la Chine qui soutient Truss, a déclaré que le Trésor de Sunak avait auparavant “poussé dur pour un accord économique avec la Chine”.

« Où étais-tu ces deux dernières années ? » il a dit.

Les parieurs disent que Truss est le grand favori pour remporter le leadership. Elle surpasse Sunak dans les sondages auprès des membres conservateurs – bien que Sunak ait l’avantage parmi les électeurs dans leur ensemble.

Sunak fait également face à l’hostilité des alliés de Johnson, qui le considèrent comme un renégat pour avoir quitté le gouvernement au début du mois, une décision qui a contribué à faire tomber le Premier ministre. Truss a choisi de rester dans le gouvernement intérimaire.

De nombreux conservateurs craignent que les âpres combats internes ne profitent qu’au parti travailliste de l’opposition. L’ancienne présidente du parti, Amanda Milling, a déclaré que le concours était “plus toxique que je n’en ai jamais vu”.

Écrivant sur Twitter, elle a exhorté les deux candidats à signer une “charte de campagne propre”, affirmant que sans elle “les dommages durables causés à notre parti pourraient nous priver du pouvoir pendant une décennie”.

___

Jill Lawless et Mike Fuller, Associated Press