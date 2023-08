2 Canadiens sur 3 sont satisfaits de leur temps libre selon StatCan

Près des deux tiers (65 %) des Canadiens se disent satisfaits du temps de loisirs dont ils disposent, selon un récent rapport de Statistique Canada.

Les données montrent que les Canadiens âgés de 65 ans et plus sont plus susceptibles d’être satisfaits du temps de loisir dont ils disposent (82 %) que les adultes de 30 à 49 ans (53 %).

Dans son Enquête sociale canadienne publiée lundi, Statistique Canada a tenté de se faire une idée de la qualité de vie au Canada en examinant comment les individus du pays répartissent et utilisent leur temps.

En général, les femmes et les hommes affichent des niveaux de satisfaction similaires quant au temps consacré aux loisirs. Cependant, une disparité notable apparaît chez les jeunes femmes. Plus précisément, au sein du groupe d’âge de 15 à 29 ans, les données indiquent que les femmes sont moins susceptibles (58 %) d’exprimer leur satisfaction à l’égard de leur emploi du temps que leurs homologues masculins (69 %) dans la même tranche d’âge.

Les données montrent également qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est étroitement lié à la satisfaction à l’égard du temps libre.

Il existe une forte corrélation entre le fait d’avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le niveau de satisfaction que les individus ressentent à l’égard de leur temps libre. Plus précisément, parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, celles qui ont déclaré avoir un équilibre travail-vie favorable affichaient un niveau de satisfaction particulièrement élevé à l’égard de leur temps libre disponible, avec un taux de satisfaction de 78 %. En revanche, parmi ceux qui ont indiqué être insatisfaits de leur équilibre travail-vie personnelle, la proportion était considérablement plus faible, s’établissant à 27 %.

Les Canadiens à la retraite semblent être très satisfaits de leur temps libre disponible, plus de quatre retraités sur cinq se disant satisfaits. Suivant de près, les étudiants sont apparus comme le deuxième groupe avec un taux de satisfaction considérable, puisque 71 % d’entre eux ont déclaré être satisfaits de l’étendue de leur temps libre.

La satisfaction à l’égard du temps libre est plus faible parmi les autres populations canadiennes. Ceux qui travaillent principalement affichent un taux de satisfaction de 58 %, les demandeurs d’emploi rapportent 54 % et les soignants expriment 60 % de satisfaction.

Les personnes aux prises avec une maladie de longue durée ont déclaré les niveaux de satisfaction les plus bas à l’égard de leur temps libre, à 44 %.

Parmi les personnes handicapées, une proportion plus faible (55 %) s’est dite satisfaite de son temps libre par rapport aux personnes non handicapées (67 %).

Cependant, les personnes handicapées âgées de 30 à 49 ans sont les moins susceptibles de se déclarer satisfaites du temps libre (38 %). Ce taux de satisfaction est passé à 50 % pour les personnes âgées de 50 à 64 ans et à 70 % pour les personnes handicapées de 65 ans et plus.

Les personnes confrontées à des difficultés financières sont moins susceptibles de se déclarer satisfaites de leur temps libre disponible. Par exemple, parmi les 24 % de Canadiens qui ont déclaré être dans une position financièrement vulnérable, seulement 44 % se sont dits satisfaits de leur temps libre. En revanche, une proportion plus élevée (73 %) de ceux qui n’ont pas signalé de telles difficultés financières se sont dits satisfaits de leur temps libre.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.