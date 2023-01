2 Canadiens sur 3 disent que l’économie va mal selon un sondage

Un nouveau sondage de Research Co. montre que la plupart des Canadiens ne sont pas satisfaits de l’économie actuelle et que leur situation financière s’est détériorée au cours des six derniers mois.

Jusqu’à 62 % des répondants ont décrit la situation économique actuelle au Canada comme « mauvaise » ou « très mauvaise », en hausse de cinq points depuis que Research Co. a mené une histoire similaire en juillet 2022. De plus, seulement 35 % des Canadiens (en baisse cinq points) qualifient les conditions économiques actuellement tendues de “très bonnes” ou de “bonnes”.

En ce qui concerne leurs propres finances personnelles, 51 % des répondants ont décrit leurs finances personnelles comme « très bonnes » ou « bonnes », ce qui est en baisse de six points, tandis que 47 % (en hausse de six points) les ont définies comme « mauvaises » ou “très pauvre.”

En ventilant les données par province, 27 % des résidents de l’Alberta ont déclaré avoir une opinion positive de l’économie canadienne, tandis que 28 % des résidents de la Saskatchewan et du Manitoba et 29 % des Canadiens de l’Atlantique ont déclaré qu’ils ressentaient la même chose.

Pendant ce temps, 37 % des résidents de l’Ontario, 35 % des habitants de la Colombie-Britannique et 41 % des répondants du Québec ont déclaré avoir une vision positive de la situation économique.

Près de la moitié des Canadiens (44 %) se disent pessimistes quant à la stabilité économique nationale et s’attendent à ce que l’économie nationale décline au cours des six prochains mois, tandis que seulement 13 % prévoient une amélioration.

« La plupart des Canadiens âgés de 55 ans et plus (51 %) pensent qu’une reprise économique au cours des six prochains mois est impossible », a déclaré Mario Canseco, président de Research Co. « Les proportions sont plus faibles chez leurs homologues âgés de 35 à 54 ans (43 %) et de 18 à 34 ans (38 %). »

Plus de la moitié des Canadiens (52 %) ont dit qu’ils s’inquiétaient « souvent » ou occasionnellement » de la valeur de leurs placements et de la sécurité de leur épargne.

Le sondage a également révélé que 37 % des Canadiens se sont dits « fréquemment » ou « occasionnellement » préoccupés par le chômage qui touche leur ménage, tandis que 34 % ont exprimé le même sentiment au sujet du remboursement de leur hypothèque et 29 % ont le même sentiment quant au fait que leur employeur gère dans de graves difficultés financières.

La plupart des répondants pensent également que les prix de certains articles augmenteront au cours des six prochains mois. Par exemple, 85 % des Canadiens pensent que l’épicerie d’une semaine coûtera plus cher, tandis que 67 % pensent la même chose pour le prix d’une voiture neuve.

L’enquête comprenait également des répondants pour savoir s’ils pensaient que le Premier ministre faisait ce qu’il fallait pour aider l’économie. Parmi les répondants, 42 % ont déclaré faire confiance à Justin Trudeau, tandis que les cotes sont inférieures (34 %) pour le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Moins de gens (33 %) font confiance au chef conservateur Pierre Poilievre pour faire ce qu’il faut pour aider l’économie.

Méthodologie de l’enquête :

Les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 13 au 15 janvier 2023 auprès de 1 000 adultes au Canada. Les données ont été statistiquement pondérées selon les chiffres du recensement canadien pour l’âge, le sexe et la région. Les résultats sont considérés comme précis à +/- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.