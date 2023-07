2 bombes artisanales découvertes dans le même quartier de Kamloops, à 24 heures d’intervalle: GRC

La police a confirmé que deux engins suspects découverts dans les 24 heures dans le même quartier de Kamloops, en Colombie-Britannique, cette semaine étaient des bombes artisanales.

Selon la GRC de Kamloops, les agents ont répondu à un signalement d’un colis suspect sur le bord de la route dans le pâté de maisons 2100 de l’avenue Sifton dans le quartier Aberdeen de la ville vers 21 h 00 PT mardi.

Cela faisait suite à un rapport lundi soir concernant un colis suspect sur le bloc 900 de Greystone Crescent, à moins de deux kilomètres.

Le porte-parole de la GRC de Kamloops, le cap. Crystal Evelyn a déclaré que l’Unité des engins explosifs de la GRC, qui avait été envoyée depuis le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, a déterminé que les deux colis étaient des bombes artisanales.

La GRC a autorisé sa présence sur Greystone Crescent, qui est également situé dans le quartier Aberdeen de Kamloops, mardi après l’avoir bouclé pour enquête sur ce qu’ils ont confirmé plus tard être une bombe artisanale. (Marcella Bernardo/CBC)

« Compte tenu des similitudes présentes, il n’est pas déraisonnable de suggérer que ces incidents pourraient être liés », a déclaré Evelyn dans un communiqué de presse jeudi.

« L’enquête est en cours, ce qui comprend l’examen si ces incidents sont effectivement liés et l’établissement de tout motif qui pourrait être impliqué. »

La GRC a bouclé des sections du croissant Greystone et de l’avenue Sifton, mais aucune évacuation n’a été ordonnée pour les résidences voisines.

En attendant, la GRC lance un appel au public pour toute information et demande aux résidents du quartier d’Aberdeen d’être vigilants face à tout objet inhabituel et de le signaler à la police dans les plus brefs délais.