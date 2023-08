2 avocats impliqués dans une affaire de surveillance de juge condamnés à une amende et exclus des tribunaux du Manitoba

La Law Society of Manitoba a interdit à deux avocats d’exercer dans la province et leur a ordonné de payer 5 000 $ après avoir reçu des plaintes selon lesquelles ils avaient embauché un enquêteur privé pour surveiller un juge qui entendait une affaire impliquant des ordonnances de santé publique COVID-19.

La décision a été rendue lors d’une audience lundi matin à Winnipeg.

John Carpay, président du Justice Centre for Constitutional Freedoms de Calgary, et Randal Jay Cameron ont été accusés par l’organisme de réglementation indépendant, notamment d’atteinte au respect du public pour l’administration de la justice et d’atteinte à l’intégrité.

Ayli Klein, l’avocate du barreau, a déclaré que les actions de Carpay et Cameron ont jeté le discrédit sur l’administration de la justice et que leur interdire d’exercer était la peine la plus grave disponible.

Les avocats des deux hommes disent qu’ils n’ont jamais voulu s’immiscer dans une affaire devant les tribunaux.

Carpay et Cameron représentaient plusieurs églises qui ont tenté en 2021 d’annuler les ordonnances de santé publique du Manitoba empêchant les services religieux en personne au plus fort de la pandémie.

Le groupe admet avoir fait suivre le juge en chef du Manitoba Le chef d’un groupe de justice constitutionnelle qui conteste les ordonnances de santé publique devant les tribunaux, admet qu’il a fait suivre le juge en chef du Manitoba pour tenter de le surprendre en train de violer les restrictions liées à la COVID-19.

Carpay a temporairement démissionné de son poste de président du Centre de justice après avoir admis devant le tribunal avoir engagé un enquêteur privé pour suivre le juge présidant cette affaire, le juge en chef Glenn Joyal de la Cour du banc du roi du Manitoba.

Cameron, un avocat de Calgary qui a travaillé avec le Justice Centre, a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans la décision d’embaucher l’enquêteur, mais qu’il était au courant depuis quelques semaines.

Le ministre de la Justice du Manitoba de l’époque a qualifié la surveillance de très préoccupante et a demandé au barreau d’enquêter.

Dans un communiqué publié lundi après-midi, le Justice Center for Constitutional Freedoms a déclaré que Carpay avait pris la décision unilatérale d’embaucher l’enquêteur afin de vérifier si les responsables du gouvernement du Manitoba respectaient les restrictions COVID qu’ils avaient imposées aux citoyens.

« M. Carpay a commis une erreur de jugement en incluant le juge en chef Glenn Joyal dans cette surveillance », et il s’est publiquement excusé auprès de Joyal devant le tribunal en juillet 2021, selon le communiqué.

« Depuis lors, M. Carpay a pleinement coopéré avec la Law Society of Manitoba, à laquelle la Law Society of Alberta a délégué le pouvoir de mener des procédures disciplinaires. »

Carpay a présenté ses excuses au Barreau du Manitoba par écrit en septembre 2021 et a écrit une autre lettre d’excuses à Joyal en octobre 2021, selon le communiqué.

« M. Carpay reste attaché, comme toujours, à l’état de droit et à l’indépendance judiciaire », a-t-il déclaré. « M. Carpay a assumé l’entière responsabilité de ses actes et a accepté la sanction imposée par le Barreau du Manitoba. »

Carpay fait également face à des accusations criminelles liées à la même surveillance. Le service de police de Winnipeg a déclaré en janvier qu’il l’avait accusé d’intimidation d’un participant au système judiciaire et de tentative d’entrave à la justice.

Carpay nie les actes criminels et attend avec impatience de résoudre ces accusations, indique le communiqué du centre de justice.

« Au cours des deux dernières années, M. Carpay a lui-même payé sa propre défense juridique, y compris les dépenses liées à la fois aux procédures du Manitoba Law Society ainsi qu’aux accusations criminelles inattendues de décembre 2022 », indique le communiqué. « Aucun fonds du Justice Center n’a été dépensé pour ces questions. »