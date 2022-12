2 avocats et un ancien avocat américain enquêteront sur la fusillade UVA

CHARLOTTESVILLE, Virginie (AP) – Deux avocats et un ancien avocat américain ont été choisis pour mener un examen externe de la fusillade qui a tué trois étudiants de l’Université de Virginie et en a blessé deux autres sur le campus le mois dernier, a annoncé jeudi le procureur général de l’État, Jason Miyares.

William Burck et Crystal Nix-Hines coprésident le Crisis Law and Strategy Group du cabinet d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan et dirigeront l’enquête, a déclaré Miyares dans un communiqué.

Zachary Terwilliger, ancien procureur américain du district oriental de Virginie, servira de conseiller spécial pour les questions d’application de la loi fédérale, étatique et locale entourant la fusillade du 13 novembre.

Miyares a noté les “nombreuses questions sur les événements qui ont conduit à la tragédie” et a déclaré qu’un rapport serait rendu public au moment opportun.

Miyares a été invité par le président de l’UVA Jim Ryan et le recteur Whitt Clement à lancer l’examen externe.

Ryan a déclaré dans la même déclaration que l’université est “engagée à travailler avec l’équipe d’avocats spéciaux pour en apprendre le plus possible sur cet événement et les circonstances qui y ont conduit, et pour appliquer ces leçons pour assurer la sécurité de notre communauté”.

La police a déclaré qu’un ancien membre de l’équipe de football de l’école avait ouvert le feu sur un bus nolisé alors que lui et d’autres étudiants retournaient sur le campus après avoir vu une pièce de théâtre et dîné ensemble à Washington, DC.

Les autorités n’ont pas dévoilé de motif. Un témoin a déclaré à la police que le tireur avait ciblé des victimes spécifiques. Les joueurs de football Lavel Davis Jr., D’Sean Perry et Devin Chandler ont été tués, tandis qu’un quatrième membre de l’équipe, Mike Hollins, et un autre étudiant ont été blessés.

Le tireur présumé, Christopher Darnell Jones Jr., 23 ans, a fait sa première comparution en personne devant le tribunal jeudi, alors qu’un juge a prévu une audience préliminaire pour le 30 mars. Jones n’a pas encore inscrit de plaidoyer.

The Associated Press