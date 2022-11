2 avions s’écrasent en vol lors d’un spectacle aérien à l’aéroport exécutif de Dallas

“Les vidéos sont déchirantes”, a-t-il déclaré. “S’il vous plaît, dites une prière pour les âmes qui ont pris le ciel pour divertir et éduquer nos familles aujourd’hui.”

Mme Block a déclaré qu’il y avait environ 4 000 personnes à l’événement, qui vise à éduquer les gens sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et à honorer les contributions des anciens combattants. Elle a déclaré que le groupe possédait les deux avions impliqués dans l’accident, ainsi que plus de 180 autres avions à 60 endroits à travers le pays. Une quinzaine d’avions participaient à l’événement samedi.

Christopher Kratovil, avocat à Dallas, a emmené sa fille de 12 ans, Kelsey, passionnée d’histoire comme lui, au spectacle aérien samedi. M. Kratovil a déclaré que son père l’emmenait à des spectacles aériens lorsqu’il était enfant.

“C’est juste une chose incroyable de voir ces avions dont vous avez entendu parler dans les pages d’un livre d’histoire, là et tangibles, et vous les voyez voler et fonctionner”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il y avait plusieurs avions volant en même temps, peut-être environ huit, un mélange de bombardiers comme le Flying Fortress et de chasseurs comme le Kingcobra. L’événement comprenait un narrateur décrivant l’importance de l’avion, avec de la musique patriotique en arrière-plan.

M. Kratovil a déclaré que la forteresse volante semblait faire un survol près de la foule, un mouvement courant destiné à permettre aux participants de bien voir.