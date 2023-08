2 avions étaient distants de 1,8 km. Une pilote Alert Woman sauve plus de 300 vies à Delhi

La tragédie a été évitée de peu cet après-midi à l’aéroport de Delhi après un vol Vistara en provenance d’Ahmedabad et un autre avion de la même compagnie aérienne – les deux transportant environ 300 personnes au total – grâce à un pilote alerte à bord de l’ancien avion.

Le vol Ahmedabad-Delhi venait d’atterrir et avait reçu l’ordre du contrôle aérien de traverser une piste en service pour atteindre l’aire de stationnement. Pendant ce temps, un vol Delhi-Bagdogra de Vistara Airlines avait reçu l’autorisation de décoller sur cette même piste et une collision n’a été évitée que grâce au capitaine Sonu Gill, 45 ans, sur le vol Ahmedabad-Delhi.

Les avions étaient distants de 1,8 km, soit 1 800 mètres, ont indiqué des sources, soulignant que si le pilote n’avait pas prévenu l’ATC de la présence de l’autre avion, l’issue aurait pu être désastreuse.

Selon la Direction générale de l’aviation civile (DGCA), le vol Vistara VTI926 avait atterri sur la piste 29L et avait reçu l’ordre de l’ATC de traverser la piste 29R en route vers son parking.

Cependant, le responsable de l’ATC a « momentanément oublié » les instructions données à VTI926 et a ordonné au vol VTI725 de décoller de la piste 29R. Le communiqué du régulateur indique que l’ATC « après s’être rendu compte de l’erreur, sur la base des informations fournies par VTI926, le contrôleur de la tour a demandé à VTI725 d’annuler le décollage ».

Le régulateur de l’aviation a déclaré qu’un « pilote en alerte dans l’avion traversant la piste (VTI926) a alerté le contrôle du trafic aérien et l’avion en cours de décollage (VTI725) a reçu l’ordre d’interrompre le décollage ».

Selon l’agence de presse PTI, la DGAC a radié le responsable de l’ATC responsable de l’incursion sur piste.

Le vol Delhi-Bagdogra s’est retiré de la piste en service immédiatement après avoir reçu l’ordre d’interrompre son décollage et est retourné à son aire de stationnement. Les responsables ont déclaré à PTI que l’avion avait été ravitaillé pour s’assurer qu’il avait suffisamment de carburant pour la deuxième tentative de décollage et pour retourner à Delhi si le pilote rencontrait de mauvaises conditions météorologiques à Bagdogra ou en route vers celui-ci.

Des sources ont déclaré que les passagers étaient devenus un peu inquiets lorsque le pilote du vol à destination de Bagdogra a annoncé que l’avion ne décollerait pas en raison des instructions de l’ATC.

Le protocole à l’aéroport de Delhi stipule qu’aucun mouvement d’avion ou de véhicule n’est autorisé lorsqu’un avion est en train de décoller ou d’atterrir. Le capitaine Amit Singh, pilote senior et fondateur de la Safety Matters Foundation, a déclaré que les opérations aériennes de la PTI « à partir de pistes rapprochées nécessitent une surveillance renforcée et un respect plus strict des SOP pour éviter une éventuelle collision routière ».

Le vol Delhi-Bagdogra décollait de la piste nouvellement inaugurée et le deuxième vol Vistara, après avoir atterri sur une piste parallèle, se dirigeait vers l’extrémité de la même piste.

Avec la contribution des agences