2 aviateurs de la Marine sont déclarés morts après le crash d’un avion de combat dans l’État de Washington

PARC NATIONAL DU MONT RAINIER, Washington — Deux membres d’équipage portés disparus à la suite le crash d’un avion de chasse en terrain montagneux à Washington lors d’un vol d’entraînement de routine ont été déclarés morts, a annoncé dimanche la marine américaine.

Le jet EA-18G Growler de l’Electronic Attack Squadron s’est écrasé à l’est du mont Rainier mardi après-midi, selon la base aéronavale de Whidbey Island. Des équipes de recherche, dont un hélicoptère MH-60S de l’US Navy, se sont immédiatement lancées depuis la NAS Whidbey Island pour tenter de retrouver l’équipage et le site de l’accident.

Des soldats des forces spéciales de l’armée formés à l’alpinisme, au sauvetage en hauteur et aux communications techniques ont été amenés à atteindre l’épave, qui a été localisée mercredi par un équipage aérien reposant à environ 6 000 pieds (1 828 mètres) dans une zone isolée, escarpée et fortement boisée à l’est. du mont Rainier, ont indiqué des responsables.

Localiser les membres d’équipage disparus « aussi rapidement et en toute sécurité que possible » avait été leur priorité, a déclaré jeudi le capitaine David Ganci, commandant de l’escadre d’attaque électronique de la flotte américaine du Pacifique.

Les noms des aviateurs ne seront dévoilés qu’un jour après que leurs plus proches parents auront été informés, a écrit dimanche la Marine dans un communiqué de presse, ajoutant que les efforts de recherche et de sauvetage se sont transformés en une opération de sauvetage et de récupération à long terme. l’accident fait toujours l’objet d’une enquête.

« C’est avec le cœur lourd que nous partageons la perte de deux Zappers bien-aimés », a déclaré le Cmdr. Timothy Warburton, commandant de l’escadron d’attaque électronique des aviateurs, dans le communiqué de presse.

« Notre priorité en ce moment est de prendre soin des familles de nos aviateurs tombés au combat. … Nous sommes reconnaissants du travail d’équipe en cours pour retrouver les défunts en toute sécurité.» Ganci a déclaré qu’ils n’ont pu identifier l’équipage porté disparu que 24 heures après que leurs familles ont été informées de leur statut.

L’EA-18G Growler est similaire au F/A-18F Super Hornet et comprend des dispositifs de guerre électronique sophistiqués. La plupart des escadrons Growler sont basés sur l’île Whidbey. Un escadron est basé à la base aérienne du Corps des Marines d’Iwakuni, au Japon.

Les « Zappers » ont été récemment déployés sur l’USS Dwight D. Eisenhower.

Les recherches ont eu lieu près du mont Rainier, un imposant volcan actif recouvert de champs de neige et de glaciers toute l’année.

La première production du Growler a été livrée sur l’île de Whidbey en 2008. Au cours des 15 dernières années, le Growler a opéré dans le monde entier pour soutenir des actions majeures, a indiqué la Marine. L’avion place un pilote devant et un opérateur électronique derrière eux.

« L’avion EA-18G Growler que nous pilotons représente la technologie la plus avancée en matière d’attaque électronique aéroportée et constitue la première ligne de défense de la Marine dans des environnements hostiles », a déclaré la Marine. sur son site internet. Chaque avion coûte environ 67 millions de dollars.

Les exercices d’entraînement et les voyages sur les avions militaires peuvent être dangereux et entraîner parfois des accidents, des blessures et des décès.

En mai, un avion de combat F-35 en route du Texas vers la base aérienne d’Edwards, près de Los Angeles. s’est écrasé après que le pilote s’est arrêté pour faire le plein au Nouveau-Mexique. Le pilote était la seule personne à bord dans cette affaire et a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves.

L’année dernière, huit membres du commandement des opérations spéciales de l’US Air Force ont été tués lorsqu’un avion CV-22B Osprey dans lequel ils volaient. s’est écrasé au large de la côte du Japon.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger la Marine qui affirme avoir déclaré les membres de l’équipage morts, et non les avoir trouvés morts.