2 Autrichiens, 1 Danois libérés de la captivité iranienne dans le cadre d’une opération multinationale

L’Iran a libéré un Danois et deux Autrichiens, ont annoncé vendredi les pays européens, remerciant Oman et la Belgique pour leur aide dans la libération du trio.

Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, s’est dit « très soulagé » que Kamran Ghaderi et Massud Mossaheb aient été ramenés chez eux après « des années d’emprisonnement ardu en Iran ».

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, s’est dit « heureux et soulagé qu’un citoyen danois soit sur le chemin du retour vers sa famille au Danemark après avoir été emprisonné en Iran ». Il n’a pas nommé la personne, affirmant que son identité était « une affaire personnelle » et qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails.

Schallenberg a remercié les ministres des Affaires étrangères de Belgique et d’Oman pour leur « soutien précieux », sans préciser la forme qu’il a prise. Løkke Rasmussen a également remercié la Belgique et a déclaré qu’Oman « jouait un rôle important ».

La semaine dernière, un échange de prisonniers entre la Belgique et l’Iran a renvoyé à Téhéran un diplomate iranien reconnu coupable d’avoir tenté de bombarder des exilés en France, Assadollah Assadi. Le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, visiblement décharné, est retourné à Bruxelles dans le cadre de l’échange.

Il n’y avait aucun mot immédiat sur ce que, le cas échéant, l’Iran a obtenu en échange des dernières versions.

Vendredi, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib a tweeté que son pays était « indéfectible dans son engagement à défendre les autres Européens détenus arbitrairement » et avait « obtenu avec succès la libération de deux Autrichiens et d’un Danois injustement détenus en Iran ». . »

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a déclaré qu’il avait informé ses homologues autrichien et danois lors d’une réunion jeudi en Moldavie de la « libération imminente » des trois prisonniers « en direction de la Belgique via Oman ».

Les médias et les responsables iraniens n’ont pas immédiatement reconnu une libération vendredi, qui fait partie du week-end en République islamique.

Oman sert souvent d’interlocuteur entre l’Iran et l’Occident et fait sortir les captifs libérés de la République islamique. Un Gulfstream IV de la Royal Air Force d’Oman, qui était au sol à Téhéran depuis plusieurs jours, a décollé peu de temps avant l’annonce des sorties du trio européen. Il a atterri plus tard vendredi dans la capitale d’Oman, Mascate.

Les libérations interviennent également après que le sultan d’Oman Haitham bin Tariq s’est rendu en Iran lors de son premier voyage là-bas depuis qu’il est devenu le dirigeant de la nation arabe en 2020.

Ghaderi est un homme d’affaires irano-autrichien qui a été arrêté en 2016 puis condamné à 10 ans de prison pour avoir prétendument espionné pour les États-Unis, des accusations fermement rejetées par ses partisans. Sa famille avait reproché à l’Autriche d’être restée silencieuse sur son cas ces dernières années.

Mossaheb, également homme d’affaires irano-autrichien, a été arrêté en 2019 et condamné à 10 ans de prison après ce qu’Amnesty International a qualifié de « procès manifestement inéquitable pour de vagues atteintes à la sécurité nationale ». Amnesty avait déclaré que Mossaheb souffrait d’insuffisance cardiaque et de diabète, ce qui rendait son emprisonnement d’autant plus dangereux pour lui.

L’Iran a détenu un certain nombre d’étrangers et de doubles nationaux au fil des ans, les accusant d’espionnage ou d’autres infractions à la sécurité de l’État et les condamnant à l’issue de procès secrets au cours desquels des groupes de défense des droits affirment qu’ils ont été privés d’une procédure régulière.

Les critiques ont accusé à plusieurs reprises l’Iran d’utiliser ces prisonniers comme monnaie d’échange avec l’Occident.

Schallenberg a déclaré que son ministère n’épargnerait aucun effort pour obtenir la libération d’un troisième ressortissant autrichien qui reste détenu en Iran et dont l’affaire est actuellement en appel. .

L’Iran, confronté à des sanctions occidentales pour son programme nucléaire qui progresse rapidement, a connu des protestations ces derniers mois et des tensions économiques. Cependant, il est également parvenu à une détente avec l’Arabie saoudite grâce à la médiation chinoise, et l’Agence internationale de l’énergie atomique a abandonné deux enquêtes sur le programme nucléaire du pays.