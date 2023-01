2 autres personnes tuées dans le sud du Pérou au milieu des troubles

LIMA, Pérou (AP) – Des manifestants ont incendié mercredi le poste de police et le bureau judiciaire de la ville péruvienne de Macusani après que deux personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée par des coups de feu au milieu de manifestations antigouvernementales.

Les décès ont été confirmés par le responsable de la santé de Macusani, le Dr Iván Fernández, et ont porté à 53 le nombre de personnes tuées pendant plus d’un mois de troubles à la suite de l’éviction du président Pedro Castillo.

Les policiers ont dû s’échapper du poste de police que la foule a brûlé dans un hélicoptère, a indiqué la police. Macusani, à environ 160 kilomètres de la ville de Juliaca près du lac Titicaca, est la capitale de la province de Carabaya,

Les décès surviennent alors que les manifestants convergent vers Lima pour une manifestation antigouvernementale jeudi qui, espèrent les militants, ouvrira un nouveau chapitre dans le mouvement vieux de plusieurs semaines exigeant la démission du président Dina Boluarte en amenant les manifestations dans la capitale péruvienne.

Outre la démission de Boluarte, les manifestants réclament la fermeture du Congrès et des élections immédiates. Certains demandent la libération de Castillo, qui reste en prison. Les gouverneurs des régions de Puno, Cusco et Apurímac dans le sud du Pérou ont appelé à la démission de Boluarte.

Les troubles ont commencé début décembre à la suite de la destitution et de l’arrestation de Castillo, le premier président péruvien d’origine rurale et andine, à la suite de sa tentative de dissoudre le Congrès et d’éviter sa propre destitution.

Boluarte était l’ancien colistier de Castillo avant de prendre la présidence. Elle a déclaré qu’elle soutenait un plan visant à repousser jusqu’en 2024 les élections du président et du congrès initialement prévues pour 2026.

Castillo, un novice politique qui vivait dans une maison en pisé de deux étages dans les hautes terres andines avant de déménager au palais présidentiel, a remporté une courte victoire aux élections de 2021 qui a secoué l’establishment politique péruvien et mis à nu les profondes divisions entre les habitants de la capitale , Lima et la campagne longtemps négligée.

Presse associée, La presse associée