2 autres personnes retrouvées mortes alors qu’un énorme incendie de forêt en Californie continue de faire rage

Deux autres personnes ont été retrouvées mortes dans la zone brûlée d’un énorme incendie de forêt dans le nord de la Californie, portant à quatre le nombre de morts dans le plus grand incendie de l’année dans l’État, ont annoncé mardi les autorités.

Les équipes de recherche ont découvert les corps lundi dans des résidences séparées le long de la State Route 96, l’une des seules routes à l’intérieur et à l’extérieur de la région éloignée près de la frontière avec l’Oregon, a déclaré le bureau du shérif du comté de Siskiyou dans un communiqué.

“Cela porte à quatre le nombre de décès confirmés”, indique le communiqué du shérif. “A l’heure actuelle, il n’y a pas de disparus.” D’autres détails n’ont pas été divulgués dans l’immédiat.

Les restes de deux personnes ont également été retrouvés dimanche à l’intérieur d’un véhicule carbonisé dans l’allée d’une maison près de la petite communauté non constituée en société de Klamath River qui a subi des dommages importants lors de l’incendie de McKinney, ont déclaré des responsables du shérif. Cet incendie a brûlé près de 228 kilomètres carrés et est le plus grand de plusieurs incendies de forêt qui brûlent dans la forêt nationale de Klamath, près de la frontière entre la Californie et l’Oregon.

“C’est vraiment tragique quand un incendie se déclenche et se déplace aussi rapidement et détruit une communauté. Et c’est ce qui s’est passé dans la région de Klamath River”, a déclaré mardi Mike Lindbery, porte-parole de l’équipe de gestion des incidents.

“Gardez vos prières pour nous”

Alors que les flammes faisaient rage ce week-end en Californie, Franklin Thom a fui sa maison dans la petite ville d’Yreka où il a grandi à la lisière d’une forêt nationale en Californie.

Il s’est rendu dans un refuge avec sa fille, ses médicaments, des vêtements et ses chaussures de douche. Contrairement à d’autres, on lui a dit qu’il s’était échappé avec sa maison toujours debout.

“Gardez vos prières pour nous”, a déclaré Thom, 55 ans.

REGARDER | Un habitant de Californie décrit d’énormes pertes dues à McKinney Fire : Un habitant de Californie décrit les énormes pertes causées par les incendies de forêt du mont McKinney Un habitant du comté de Siskiyou, en Californie, près de la frontière avec l’Oregon, arpente le paysage carbonisé d’un feu de forêt qui se déplace rapidement et énumère les nombreuses maisons et structures qui ont été anéanties.

Plus de 100 maisons et autres bâtiments ont brûlé dans l’incendie de McKinney depuis son éruption vendredi dernier. La pluie a aidé les pompiers alors qu’ils travaillaient pour contrôler la propagation de l’incendie, mais les autorités ont déclaré qu’il continuait de brûler.

Un petit incendie près de la petite communauté de Happy Camp a forcé des évacuations et des fermetures de routes alors qu’il devenait incontrôlable mardi. Encore plus d’incendies font rage dans l’ouest des États-Unis, menaçant des milliers de foyers.

Les incendies se poursuivent dans le Montana, l’Idaho et le Nebraska

Dans le nord-ouest du Montana, un incendie qui s’est déclaré vendredi près de la ville d’Elmo dans la réserve indienne de Flathead a brûlé certaines structures, mais les autorités ont déclaré qu’elles ne savaient pas immédiatement s’il y avait des maisons.

L’incendie mesurait 66 kilomètres carrés mardi, avec un confinement de 10%, ont indiqué des responsables des pompiers. Certains habitants ont été contraints de fuir lundi alors que les rafales de vent de l’après-midi ont alimenté l’incendie.

L’incendie de Moose dans l’Idaho a brûlé plus de 220 km2 dans la forêt nationale de Salmon-Challis tout en menaçant des maisons, des opérations minières et des pêcheries près de la ville de Salmon. Il était contenu à 23% mardi, selon le Centre national de coordination interagences.

Sur cette photo fournie par le Nebraska Forest Service, un vélo est vu sous un poteau électrique abattu alors que la fumée des incendies de forêt de Carter Canyon dérive dans l’ouest du Nebraska lundi. Les équipes de pompiers luttant contre l’incendie qui a détruit certaines maisons se sont tournées vers le ciel mardi alors que les prévisionnistes mettaient en garde contre les orages. (Service forestier du Nebraska/Associated Press)

Un incendie de forêt qui faisait rage dans le nord-ouest du Nebraska a entraîné des évacuations et détruit ou endommagé plusieurs maisons près de la petite ville de Gering. L’incendie de Carter Canyon a commencé samedi sous la forme de deux incendies distincts qui ont fusionné. Il était contenu à plus de 30% mardi.

“Nous avons la météo”

L’incendie de McKinney en Californie est devenu le plus grand incendie de forêt de l’État jusqu’à présent cette année après avoir été alimenté par des vents du week-end soufflant à 50 km/h.

Le temps nuageux et les pluies éparses ont continué d’aider les pompiers mardi alors que les bulldozers ont réussi à encercler la petite et pittoresque ville touristique d’Yreka, en Californie, avec des coupe-feu. Les équipes qui ont creusé des pare-feu sur un terrain escarpé et accidenté ont également progressé, ont déclaré des responsables des pompiers.

L’incendie se déroulait à environ 6,4 km du centre-ville d’Yreka, qui compte environ 7 500 habitants.

“Nous avons la météo”, a déclaré Todd Mack, un commandant des pompiers du US Forest Service. “Nous avons la puissance. Et nous la cherchons.”

Mais la foudre au cours du week-end a également déclenché plusieurs petits incendies près de l’incendie de McKinney. Et malgré l’humidité indispensable, les forêts et les champs de la région sont restés secs.

REGARDER | Les pompiers continuent de lutter contre les incendies en Californie: Les pompiers continuent de lutter contre les incendies en Californie L’incendie McKinney à croissance rapide dans le nord de la Californie a brûlé plus de 30 000 acres dans la forêt nationale de Klamath, près de la frontière de l’État avec l’Oregon. La situation est encore compliquée par les orages apportant des vents erratiques qui peuvent conduire les flammes dans des directions inattendues.

Parmi ceux qui attendaient l’incendie du refuge d’Yreka lundi, il y avait Paisley Bamberg, 33 ans. Elle est arrivée il y a quelques mois de West Columbia, en Caroline du Sud, et vivait dans un motel avec ses six enfants, âgés de 15 à un an. des jumeaux d’un an, quand on lui a dit d’évacuer.

“J’ai commencé à tout jeter sur le toit de mon camion”, a-t-elle déclaré, notant qu’elle devait laisser beaucoup de choses derrière elle.

Bamberg a déclaré qu’elle venait d’être embauchée dans un restaurant Arby’s et se demandait s’il survivrait à l’incendie.

“Il n’y aura peut-être pas grand-chose là-bas à notre retour”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas si j’ai un travail. Les enfants devaient commencer l’école et je ne sais pas si l’école est toujours debout.”

Bamberg a déclaré qu’elle essayait de garder le moral. “J’ai six petits humains qui dépendent de moi. Je ne peux pas m’effondrer ou faiblir.”

“Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait”

Environ 2 500 personnes étaient sous ordre d’évacuation, mais Thom a déclaré qu’il en connaissait beaucoup qui étaient restées à Yreka.

“Il y a encore beaucoup de monde en ville, des gens qui ont refusé de partir”, a-t-il dit. “Beaucoup de gens n’ont pas de véhicule et ne peuvent pas y aller. C’est vraiment triste.”

Thom a vécu à Yreka toute sa vie mais a déclaré que c’était la première fois qu’il était menacé par un incendie de forêt.

Trois panaches de fumée de l’incendie de McKinney en Californie sont observés tôt samedi. (Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie/Cal Fire/The Associated Press)

“Je n’ai jamais pensé que cela arriverait un jour. Je me suis dit : ‘Nous sommes invincibles'”, a-t-il déclaré. “C’est en train de faire de moi un menteur.”

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Le US Forest Service a fermé une section de 177 km du célèbre Pacific Crest Trail dans le nord de la Californie et le sud de l’Oregon. Les autorités ont aidé 60 randonneurs de cette région à évacuer samedi, selon le bureau du shérif du comté de Jackson dans l’Oregon.