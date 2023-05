2 autres gardiens du serment condamnés à des peines de prison pour l’attaque du Capitole le 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Deux vétérans de l’armée qui ont pris d’assaut le Capitole américain dans une formation de style militaire avec d’autres membres des Oath Keepers ont été condamnés vendredi à des peines de prison, un jour après que le fondateur du groupe extrémiste d’extrême droite a reçu un record de 18- ans derrière les barreaux lors de l’attaque du 6 janvier 2021.

Le juge de district américain Amit Mehta a condamné Jessica Watkins, de Woodstock, Ohio, à huit ans et six mois derrière les barreaux et Kenneth Harrelson, de Titusville, Floride, à quatre ans de prison.

Un jury fédéral a acquitté Watkins et Harrelson de l’accusation de complot séditieux dont le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, a été reconnu coupable en novembre. Mais les jurés ont condamné Watkins et Harrelson pour d’autres accusations portées le 6 janvier, notamment pour entrave à la certification par le Congrès de la victoire du président Joe Biden.

La peine de 18 ans de Rhodes est la plus longue peine de prison prononcée à ce jour dans les centaines d’affaires d’émeutes du Capitole. Les accusations portées contre les dirigeants des Oath Keepers et d’un autre groupe extrémiste, les Proud Boys, sont parmi les plus graves portées dans l’enquête massive du ministère de la Justice sur l’émeute.

Mehta a convenu avec le ministère de la Justice que les actions de Rhodes et des autres gardiens du serment pourraient être punies comme du « terrorisme », augmentant la peine recommandée en vertu des directives fédérales.

Mais le juge a finalement donné à Watkins et Harrelson beaucoup moins de temps que ne le souhaitaient les procureurs. Le ministère de la Justice avait demandé 18 ans pour Watkins et 15 pour Harrelson.

Watkins et Harrelson ont marché vers le Capitole avec d’autres membres de Oath Keepers dans des formations de «pile» alors qu’une foule de partisans de Trump se heurtait à des policiers en infériorité numérique. Harrelson était le «chef d’équipe au sol» du groupe le 6 janvier. Watkins, qui a formé une milice distincte basée dans l’Ohio, en a recruté d’autres pour rejoindre les Oath Keepers à Washington ce jour-là.

Mehta a déclaré que même si Watkins n’était pas un haut dirigeant, comme Rhodes, elle était plus qu’un simple « fantassin », notant qu’au moins trois autres personnes accusées de l’émeute n’auraient pas été là si elle ne les avait pas recrutés pour rejoindre .

« Votre rôle ce jour-là était plus agressif, plus agressif, plus déterminé que d’autres peut-être », lui a-t-il dit.

Watkins s’est excusée en larmes pour ses actions avant que le juge ne prononce sa peine. Elle a condamné la violence des émeutiers qui ont agressé la police, mais a reconnu que sa présence au Capitole « a probablement inspiré ces personnes dans une certaine mesure ». Elle s’est décrite comme « juste un autre idiot qui court autour du Capitole » le 6 janvier.

« Et aujourd’hui, vous allez tenir cet idiot pour responsable », a-t-elle dit au juge.

Le juge a déclaré que l’histoire personnelle de Watkins, qui a lutté pendant des années pour accepter son identité de femme transgenre, lui a rendu particulièrement difficile de comprendre pourquoi elle a montré « un manque d’empathie pour ceux qui ont souffert » le 6 janvier. Watkins a témoigné au procès qu’elle avait caché son identité à ses parents au cours d’une éducation chrétienne stricte et qu’elle s’était absentée dans l’armée après qu’un camarade soldat eut trouvé des preuves de son contact avec un groupe de soutien pour les personnes transgenres.

Harrelson a déclaré au juge qu’il s’était rendu à Washington après qu’un autre gardien du serment lui ait proposé un « emploi dans la sécurité », mais a déclaré qu’il n’avait jamais voté pour un président de sa vie et qu’il ne se souciait pas de la politique. Certains des gardiens du serment ont assuré la sécurité de l’allié de Trump, Roger Stone, et d’autres personnalités de droite lors d’événements précédant l’émeute.

« J’ai totalement démoli ma vie », a-t-il déclaré en fondant en larmes. « Je suis responsable et mes actions insensées ont causé une douleur immense à ma femme et à nos enfants. »

Mehta a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la représentation gouvernementale de Harrelson comme un « organisateur de niveau intermédiaire » pour les Oath Keepers. Contrairement à de nombreux autres membres du groupe accusés dans l’attaque, Harrelson n’a envoyé aucun message « que quiconque considérerait comme extrémiste », a déclaré le juge.

Mais le juge a déclaré qu’il avait été frappé par une image de Harrelson tapotant un policier alors qu’il quittait le Capitole.

« Vous n’étiez pas là ce jour-là simplement parce que vous vous êtes fait avoir », lui a dit le juge.

Au cours d’un procès de près de deux mois devant le tribunal fédéral de Washington, les avocats de Watkins et des autres Oath Keepers ont fait valoir qu’il n’y avait aucun plan pour attaquer le Capitole. À la barre des témoins, Watkins a déclaré aux jurés qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’interférer avec la certification et qu’elle n’avait jamais entendu d’ordre pour elle et d’autres gardiens du serment d’entrer dans le bâtiment.

Les preuves présentées aux jurés ont montré que Watkins après les élections de 2020 a envoyé des messages à des personnes qui ont exprimé leur intérêt à rejoindre son groupe de milice de l’Ohio au sujet de la formation de «base de style militaire». Elle a dit à une recrue, « J’ai besoin que tu sois en forme » lors de l’inauguration, qui a eu lieu le 20 janvier 2021.

Le 6 janvier, Watkins et d’autres gardiens du serment portant des casques et d’autres équipements paramilitaires ont été vus se frayer un chemin à travers la foule et monter les escaliers du Capitole en formation de piles de style militaire. Elle a communiqué avec d’autres pendant l’émeute sur une chaîne appelée « Stop the Steal J6 » sur l’application de talkie-walkie Zello, déclarant : « Nous sommes dans le dôme principal en ce moment. »

Harrelson a crié « Trahison! » – une épithète adressée aux membres du Congrès – alors qu’il entrait au Capitole le 6 janvier, a déclaré un procureur.

L’un de leurs autres coaccusés, le chef de la section de Floride Kelly Meggs, a été condamné jeudi à 12 ans derrière les barreaux pour complot séditieux et autres chefs d’accusation.

Rhodes, 58 ans, de Granbury, Texas, a été le premier accusé le 6 janvier reconnu coupable de complot séditieux à recevoir sa punition pour ce que les procureurs ont qualifié de complot d’une semaine visant à bloquer de force le transfert de pouvoir de l’ancien président Donald Trump à Biden. Quatre autres gardiens du serment reconnus coupables de l’accusation de sédition lors d’un deuxième procès en janvier seront condamnés la semaine prochaine.

Lors de sa condamnation jeudi, Rhodes a affirmé avec défi être un « prisonnier politique », a critiqué les procureurs et l’administration Biden et a tenté de minimiser ses actions le 6 janvier. Le juge a décrit Rhodes comme une menace continue pour les États-Unis qui « veulent clairement ». la démocratie dans ce pays dégénère en violence ».

Les peines des Oath Keepers cette semaine pourraient servir de guide aux procureurs dans une affaire distincte du 6 janvier contre les dirigeants des Proud Boys. Plus tôt ce mois-ci, un autre jury a condamné l’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, et trois autres chefs de groupe de complot séditieux pour ce que les procureurs ont qualifié de complot visant à maintenir Trump à la Maison Blanche.

Avant jeudi, la peine la plus longue dans plus de 1 000 cas d’émeutes au Capitole était de 14 ans et deux mois pour un homme au casier judiciaire chargé qui a attaqué des policiers avec du gaz poivré et une chaise alors qu’il prenait d’assaut le Capitole. Un peu plus de 500 des accusés ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines de prison.

Richer a rapporté de Boston.

Michael Kunzelman, Lindsay Whitehurst et Alanna Durkin Richer, Associated Press