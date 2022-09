2 autres baleines meurent alors que le nombre de morts approche les 200 en Australie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux autres baleines sont mortes vendredi en Australie après qu’une poignée qui avait été renfloué un jour plus tôt se soit à nouveau échouée.

Environ 200 globicéphales sont maintenant morts d’un groupe d’environ 230 qui se sont échoués cette semaine sur la côte ouest sauvage et isolée de la Tasmanie.

Les baleines ont été découvertes mercredi dans le port de Macquarie. Environ la moitié étaient encore en vie au départ, mais les vagues martelantes en ont tué beaucoup plus. Les experts de la faune ont réussi jeudi à renflouer 32 des 35 qui avaient survécu.

Certaines de ces baleines se sont retrouvées sur la plage vendredi, a déclaré Brendon Clark, contrôleur des incidents du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Tasmanie. Il n’a pas pu confirmer un nombre exact mais a dit qu’il était inférieur à 10.

Il a dit qu’une des baleines était morte et qu’une autre devait être euthanasiée.

“C’est malheureux, mais c’est aussi l’une des conséquences de ce type d’événements”, a déclaré Clark aux journalistes.

Il a déclaré que la priorité était d’essayer de renflouer les trois baleines survivantes qui étaient restées coincées tout au long de l’incident sur une partie éloignée de la plage ainsi que toutes les baleines qui se sont échouées à nouveau.

Après cela viendrait le processus d’enlèvement et d’élimination des carcasses, a-t-il dit. Cela impliquerait de les réunir en un point central sur la plage.

“De cette façon, ils peuvent être essentiellement palangrés ou attachés ensemble, prêts à être jetés en mer”, a déclaré Clark.

Les baleines seront probablement remorquées dans les eaux profondes loin de la côte afin qu’elles ne s’échouent pas sur le rivage.

Les sauveteurs espéraient pouvoir atteindre les trois baleines échouées éloignées vendredi soir, mais ont rencontré des difficultés en raison de l’emplacement et des conditions de marée, a déclaré Clark. Plus de 50 employés et bénévoles du gouvernement ont participé aux efforts de sauvetage.

Les créatures ont été retrouvées deux ans après la découverte du plus grand échouage de baleines de l’histoire de l’Australie dans le même port.

Environ 470 globicéphales à longues nageoires ont été retrouvés en 2020 coincés sur des bancs de sable. Après une semaine d’efforts, 111 de ces baleines ont été sauvées, mais les autres sont mortes.

L’entrée du port est un chenal notoirement peu profond et dangereux connu sous le nom de Hell’s Gate.