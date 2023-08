2 autres arrestations effectuées dans une bagarre au bord de la rivière en Alabama capturées en vidéo

La police de l’Alabama a arrêté mercredi deux autres plaisanciers accusés d’agression pour délit en rapport avec une bagarre au bord de la rivière qui a attiré l’attention nationale.

Le major Saba Coleman, du département de police de Montgomery, a déclaré que les deux hommes se sont rendus mercredi pour être arrêtés. Au total, trois hommes sont inculpés dans le cadre d’une attaque contre un capitaine de bateau fluvial et un autre docker qui a déclenché une bagarre au bord de la rivière dans la capitale de l’Alabama. Un homme s’est rendu plus tôt dans la semaine.

La mêlée, où les côtés se sont effondrés selon des lignes raciales, a commencé samedi soir lorsqu’un bateau ponton amarré a empêché le bateau fluvial Harriott II d’accoster dans son espace désigné le long du fleuve de la ville.

Le co-capitaine du bateau fluvial a emmené un autre navire à terre pour tenter de déplacer le bateau ponton et a été attaqué par plusieurs Blancs du bateau privé, a indiqué la police. La vidéo le montrait en train d’être frappé et bousculé. Les membres d’équipage et d’autres ont plus tard affronté le groupe de bateaux pontons, et d’autres combats ont éclaté.

La vidéo montrait des gens bousculés, frappés à coups de poing et de pied, et un Noir frappant un Blanc avec une chaise. Au moins une personne a été jetée à l’eau.

REGARDER | Accusations d’agression portées dans une bagarre au bord de la rivière : Accusations d’agression portées à Montgomery, Alabama, bagarre au bord de la rivière

Les trois plaisanciers blancs sont à ce jour les seules personnes inculpées. La police a déclaré que d’autres accusations étaient probables alors qu’elle continuait de visionner des séquences vidéo du combat.

La vidéo de la bagarre a circulé sur les réseaux sociaux et a mis un projecteur national sur Montgomery.

« C’était absolument inutile et injustifié », a déclaré mercredi le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, à propos de la violence qui s’est produite.