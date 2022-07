2 attaques apparemment homophobes signalées après la Berlin Pride

VIENNE (AP) – Deux attaques apparemment homophobes ont été signalées à la suite de la célébration annuelle du Christopher Street Day pro-LGBTQ à Berlin samedi, a annoncé la police dimanche.

Lors d’un incident, deux filles âgées de 16 et 17 ans et un garçon de 15 ans ont été confrontés à un groupe de neuf personnes dans le quartier berlinois de Mitte samedi soir. Le groupe s’est approché des deux filles et leur a fait des remarques homophobes, a indiqué la police, probablement à cause de leurs vêtements.

Lorsque la jeune fille de 16 ans a répondu, un homme du groupe lui a fait tomber son chapeau et l’a fait trébucher, la faisant tomber au sol. Lorsqu’elle s’est relevée, le même homme l’a frappée au visage, puis s’est enfuie.

La jeune fille a subi des blessures légères, dont une blessure à la lèvre, mais a refusé l’aide des services d’urgence.

Dans le centre de Berlin vers 3 h 15 dimanche, un groupe de huit personnes a insulté un homme de 32 ans. Alors qu’il s’enfuyait, ils l’ont rattrapé et l’ont physiquement attaqué, lui donnant des coups de pied à la tête et au haut du corps alors qu’il était allongé sur le sol.

Une passante a vu l’attaque et s’est tenue devant la victime, à quel point les agresseurs ont pris la fuite.

L’homme a subi des coupures et des ecchymoses et a été soigné en ambulatoire.

Les incidents sont survenus à la fin d’une journée au cours de laquelle des centaines de milliers de personnes sont venues soutenir les droits des LGBTQ dans toute la ville. Les estimations finales de la police évaluent la taille globale de la foule à 350 000, après avoir révisé son estimation initiale de 150 000.

Le défilé lui-même était pacifique, a indiqué la police.

Samedi était la première fois que la célébration annuelle de Berlin se déroulait en grande partie sans restrictions depuis le début de la pandémie de coronavirus : elle a été annulée en 2020 et nettement plus petite l’année dernière en raison des règles liées à la pandémie.

Emily Schultheis, Associated Press