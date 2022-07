2 attaques apparemment homophobes signalées après la Berlin Pride

Lors d’un incident, deux filles âgées de 16 et 17 ans et un garçon de 15 ans ont été confrontés à un groupe de neuf personnes dans le quartier berlinois de Mitte samedi soir. Le groupe s’est approché des deux filles et leur a fait des remarques homophobes, a indiqué la police, probablement à cause de leurs vêtements.